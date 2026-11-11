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Kapfenberg schlägt zu

NBA-Mann an Bord? Für Bulls schlägt große Stunde

Sport-Mix
11.11.2026 05:30
Ein Star-Spieler soll bald in Kapfenberg Körbe verteilen.
Ein Star-Spieler soll bald in Kapfenberg Körbe verteilen.(Bild: Bulls/J. Randeu)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Spannung in Kapfenberg! Der amtierende Basketball-Meister hat zu einer Pressekonferenz geladen. Einerseits will man im 50. Jubiläumsjahr seine Vereins-Gala bewerben. Die „Krone“ kennt aber den wahren Grund, der die Bulls über eine historische Sternstunde jubeln lässt.

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Kapfenbergs Bulls erleben gerade eine Hochphase im Verein. Der Basketball-Traditionsklub, der sich im Frühjahr zum achten Mal die Meisterkrone aufsetzen konnte, startete auch in die aktuelle Superliga nach Maß, legte in acht Spielen sieben Siege hin. Einzig das große Verletzungspech klebt an den Sohlen der Bulls – mit Schrittwieser, Oglesby und Darko-Kelly fehlten zuletzt drei Stammkräfte. Letzterer tut besonders weh, der Topscorer fällt mit Knieverletzung die ganze Saison aus.

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