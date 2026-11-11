Italien wählt: So will Meloni an der Macht bleiben

2027 wählt Italien ein neues Parlament – und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tut alles dafür, um an der Macht zu bleiben. Eine kontroverse Wahlrechtsreform soll ihr zum Sieg verhelfen. Während die 49-Jährige auf EU-Ebene respektiert wird, könnten ihr die miserablen Wirtschaftsdaten sowie radikale Konkurrenz von rechts zum Verhängnis werden.