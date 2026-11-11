Italien wählt: So will Meloni an der Macht bleiben

2027 wählt Italien ein neues Parlament – und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tut alles dafür, um an der Macht zu bleiben. Eine kontroverse Wahlrechtsreform soll ihr zum Sieg verhelfen. Während die 49-Jährige auf EU-Ebene respektiert wird, könnten ihr die miserablen Wirtschaftsdaten sowie radikale Konkurrenz von rechts zum Verhängnis werden.
Die politische Landschaft in Italien steht vor einem Wendepunkt. Ende 2027 endet die reguläre Legislaturperiode; bereits jetzt läuft der (Vor-)Wahlkampf auf Hochtouren. Das Wahlrecht wurde modifiziert, die Konkurrenz von Giorgia Meloni bringt sich in Stellung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.