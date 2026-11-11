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Italien wählt: So will Meloni an der Macht bleiben

Außenpolitik
11.11.2026 05:15
Die seit Oktober 2022 amtierende Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will über das kommende Jahr ...
Die seit Oktober 2022 amtierende Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will über das kommende Jahr hinaus an der Macht bleiben.(Bild: APA-Images / AFP / LUDOVIC MARIN)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

2027 wählt Italien ein neues Parlament – und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tut alles dafür, um an der Macht zu bleiben. Eine kontroverse Wahlrechtsreform soll ihr zum Sieg verhelfen. Während die 49-Jährige auf EU-Ebene respektiert wird, könnten ihr die miserablen Wirtschaftsdaten sowie radikale Konkurrenz von rechts zum Verhängnis werden.

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Die politische Landschaft in Italien steht vor einem Wendepunkt. Ende 2027 endet die reguläre Legislaturperiode; bereits jetzt läuft der (Vor-)Wahlkampf auf Hochtouren. Das Wahlrecht wurde modifiziert, die Konkurrenz von Giorgia Meloni bringt sich in Stellung.

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