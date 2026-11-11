13-Jähriger schlägt wieder zu und bleibt straffrei

Gemeinsam mit einem 15-Jährigen soll der junge Mann, der nach Angaben der Polizei schon rund 300 Straftaten begangen hat, am späten Abend des 3. Novembers in Rankweil einen 64-jährigen Fußgänger überfallen haben. Das Opfer war gegen 22.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als es von einem der Jugendlichen nach einer Adresse gefragt wurde. Während des Gesprächs griff der zweite Täter von hinten an.