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Brutaler Überfall

13-Jähriger schlägt wieder zu und bleibt straffrei

Vorarlberg
11.11.2026 10:35
Nach der brutalen Attacke in Rankweil flüchteten die Burschen Richtung Basilika.
Nach der brutalen Attacke in Rankweil flüchteten die Burschen Richtung Basilika.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schon wieder ist es jener 13-jährige Intensivtäter, der die Ermittler der Vorarlberger Polizei beschäftigt: Erst Ende Oktober war der Bursche an einem schweren Raub in Dornbirn beteiligt, dann an einem Einbruchsversuch in Bregenz, bei dem ein Polizist verletzt wurde. Nun steht er erneut im Mittelpunkt einer brutalen Tat. 

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Gemeinsam mit einem 15-Jährigen soll der junge Mann, der nach Angaben der Polizei schon rund 300 Straftaten begangen hat, am späten Abend des 3. Novembers in Rankweil einen 64-jährigen Fußgänger überfallen haben. Das Opfer war gegen 22.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als es von einem der Jugendlichen nach einer Adresse gefragt wurde. Während des Gesprächs griff der zweite Täter von hinten an.

64-Jähriger landete im Spital
Das kriminelle Duo brachte den Mann mit Schlägen zu Boden und attackierte ihn dort mit weiteren Schlägen und Tritten, um ihm Wertgegenstände zu rauben. Erst als ein herannahendes Auto die Angreifer störte, flüchteten sie auf Fahrrädern Richtung Basilika Rankweil. Der 64-Jährige musste mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper im Landeskrankenhaus Feldkirch behandelt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg und der Polizeiinspektion Rankweil konnten die beiden polizeibekannten Minderjährigen ausgeforscht werden. Der 15-Jährige wurde an seiner Wohnadresse festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Er zeigt sich bislang nicht geständig.

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Keine rechtlichen Konsequenzen
Der 13-Jährige hingegen legte bei der Vernehmung ein Geständnis ab. Rechtliche Konsequenzen hat das für ihn vorerst jedoch nicht. Da er noch nicht 14 Jahre alt und damit strafunmündig ist, kann er weder gerichtlich belangt noch in Untersuchungshaft genommen werden. Er wurde nach der Einvernahme wieder den Eltern übergeben.

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