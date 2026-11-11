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Häusliche Gewalt

Freundin (19) gewürgt und mit Messer attackiert

Wien
11.11.2026 11:01
Der junge Mann soll mehrmals auf seine Freundin eingeschlagen, sie gewürgt und anschließend auch ...
Der junge Mann soll mehrmals auf seine Freundin eingeschlagen, sie gewürgt und anschließend auch mit einem Messer verletzt haben.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 19-Jähriger soll in einer Wohnung seine gleichaltrige Freundin mehrfach geschlagen, gewürgt und mit einem Messer verletzt haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört hatte.

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Gegen 18.30 Uhr wurde ein Zeuge auf die Schreie aus einer Wohnung im dritten Bezirk aufmerksam. Zudem beobachtete er einen blutverschmierten Mann, der fluchtartig das Stiegenhaus verließ. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Mehrmals auf Freundin eingeschlagen
In der Wohnung trafen die alarmierten Beamten auf eine verletzte 19-Jährige. Ihren Angaben zufolge war es zunächst zu einem verbalen Streit mit ihrem Freund gekommen. Der junge Mann soll mehrmals auf seine Freundin eingeschlagen, sie gewürgt und anschließend auch mit einem Messer verletzt haben.

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Zahlreiche Blutergüsse
Die 19-Jährige wies zahlreiche Blutergüsse am Körper sowie im Gesicht und am Hals auf. An beiden Armen stellten die Beamten zudem oberflächliche Schnittverletzungen fest. Die Berufsrettung Wien versorgte die junge Frau noch vor Ort.

Flüchtiger Freund geschnappt
Währenddessen gelang es Polizisten den geflüchteten Freund anzuhalten. Auch der 19-Jährige hatte Schnittverletzungen erlitten, die ihm seine Freundin während der Auseinandersetzung zugefügt haben soll.

Hilfe für Betroffene:

Festnahme und Annäherungsverbot
Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auch seine gleichaltrige Freundin wurde angezeigt.

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