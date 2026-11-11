Freundin (19) gewürgt und mit Messer attackiert

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 19-Jähriger soll in einer Wohnung seine gleichaltrige Freundin mehrfach geschlagen, gewürgt und mit einem Messer verletzt haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er Hilfeschreie aus einer Wohnung gehört hatte.