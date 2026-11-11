Halb Europa jagt Hartbergs Torjäger der Stunde

„Geschenke habe ich von meinen Mitspielern zwar keine bekommen, aber die zwei super Vorlagen waren eh schon genug“, schmunzelt Marco Hoffmann nach seinem Doppelpack zum 23. Geburtstag. Dass sein Ehrentag immer für eine Überraschung gut ist, weiß der Halbturner nur zu gut. Vor zwei Jahren feierte er ausgerechnet an seinem Geburtstag sein Tordebüt in der Bundesliga, ein Jahr später folgte eine weniger erfreuliche Premiere – der erste Platzverweis.