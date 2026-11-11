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Rechtsstreit tobt

Kennedy-Familie will Trumps Triumphbogen stoppen

Außenpolitik
11.11.2026 10:20
Ein Modell des Triumphbogens wurde auf der Ausstellung Great American State Fair in Washington ...
Ein Modell des Triumphbogens wurde auf der Ausstellung Great American State Fair in Washington gezeigt.(Bild: Brien Aho (gemeinfrei))
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Der von US-Präsident Donald Trump geplante Triumphbogen stößt nicht bei allen US-Bürgern auf Gefallen. Nun hat sich auch die Kennedy-Familie gegen das Gebäude in Washington aufgelehnt: Mit einer Klage wollen sie das Mammutprojekt verhindern.  

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Der „Independence Arch“ soll 76 Meter hoch werden und am Memorial Circle, einem Kreisverkehr zwischen dem Ende der Arlington Memorial Bridge und dem Nationalfriedhof Arlington, entstehen. Eine Richterin hat vor wenigen Tagen den Beginn des Baus zuletzt für 14 Tage verzögert, da es einen Rechtsstreit über das Vorhaben gibt. Einige Mitglieder der Kennedy-Familie wollen allerdings erreichen, dass die Pläne ein dauerhaftes Ende finden.

Der Triumphbogen soll im Kreisverkehr vor der Arlington Memorial Bridge entstehen.
Der Triumphbogen soll im Kreisverkehr vor der Arlington Memorial Bridge entstehen.(Bild: Duane Lempke (CC0))

Minister Kennedy schloss sich Klage nicht an
Neun Familienmitglieder schlossen sich einer laufenden Klage an, wie aus einem Gerichtsdokument hervorging. Sie wollen den Bau stoppen. Der Triumphbogen werde „dauerhaft Schatten auf die bestehenden Gräber und Denkmäler werfen“ und diese beschädigen, hieß es. Das Bauwerk könnte  „historisch bedeutsame Sichtachsen“ beeinträchtigen. Robert F. Kennedy, der als Gesundheitsminister in der Trump-Regierung tätig ist, schloss sich der Klage nicht an. 

Insbesondere gelte das für jene, die zu Ehren der Familie Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington errichtet wurden. Auch die Denkmäler Hunderttausender gefallener amerikanischer Helden seien betroffen. Bereits zuvor hatten die Stadt Washington und der angrenzende Bundesstaat Virginia gegen die Regierung geklagt. Sie warfen ihr vor, dass der Plan bisher nicht vom Parlament genehmigt worden sei.

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Weißes Haus findet Verhalten der Kennedys „bedauerlich“
Das Weiße Haus erklärte, es sei „bedauerlich“, dass sich einige Mitglieder der Kennedy-Familie der Klage gegen das Projekt angeschlossen hätten. Dieser sei schließlich „dazu bestimmt, unsere Helden zu ehren, die auf dem Arlington-Friedhof ruhen“. „Die Justiz darf nicht missbraucht werden, um eine Struktur zu politisieren, die dazu bestimmt ist, unsere Nation zu einen“, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Davis R. Ingle, gegenüber der BBC.

Trump will einen riesigen Triumphbogen errichten lassen, der größer sein soll als der berühmte Arc de Triomphe in Paris. Auch an der Höhe nehmen die Kläger Anstoß. Der Triumphbogen soll an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen. In der Nähe befindet sich das Lincoln Memorial, zudem ist der riesige Militärfriedhof Arlington mit rund 400.000 Gräbern nicht weit.

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