Kennedy-Familie will Trumps Triumphbogen stoppen

Weißes Haus findet Verhalten der Kennedys „bedauerlich“

Das Weiße Haus erklärte, es sei „bedauerlich“, dass sich einige Mitglieder der Kennedy-Familie der Klage gegen das Projekt angeschlossen hätten. Dieser sei schließlich „dazu bestimmt, unsere Helden zu ehren, die auf dem Arlington-Friedhof ruhen“. „Die Justiz darf nicht missbraucht werden, um eine Struktur zu politisieren, die dazu bestimmt ist, unsere Nation zu einen“, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Davis R. Ingle, gegenüber der BBC.