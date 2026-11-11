Annette Frier: Wahrsagerin sagte Autounfall voraus

Schauspielerin Annette Frier („Danni Lowinski“) bekam eigenen Worten zufolge mal von einer Wahrsagerin einen Autounfall prophezeit, der sich dann tatsächlich ereignet hat. Sie habe mal einen „sehr aufschlussreichen“ Besuch bei einer Hellseherin gehabt, erzählte die 52-Jährige der Zeitschrift „Bunte“.
„Die hat mir tatsächlich etwas vorausgesagt: Es gibt einen Autounfall. Aber es ist nur Blechschaden. Und ganz komisch, ein Typ mit einer Mütze.“
Unfall ereignete sich tatsächlich
Zunächst habe sie die Vorhersage abgehakt, weil sie davon ausgegangen sei, dass alles innerhalb eines halben Jahres passieren müsse, erzählte Frier. Doch im darauffolgenden Jahr sei es wirklich zu einem Unfall gekommen. „Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: ,Das darf doch wohl nicht wahr sein!‘“
Leiht „Harry Potter“-Figur Stimme
Frier spricht in einer neuen „Harry Potter“-Hörbuchreihe die exzentrische Wahrsagelehrerin Professor Sybill Trelawney. Neben ihr sind unter anderem Daniel Brühl als Lord Voldemort, Armin Rohde als Wildhüter Hagrid, Nina Hoss als Professor McGonagall und Robert Stadlober als Professor Snape zu hören. Das erste Audible-Hörbuch „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ist seit dieser Woche erhältlich, die weiteren sechs Teile folgen monatlich.
Komikerin Martina Hill postete ein Selfie, auf dem man einen Teil der Besetzung des Audible-Hörbuchs „Harry Potter und der Stein der Weisen“ sieht. Hill spricht dabei die fiese Professorin Dolores Umbridge. In dem Posting ist auch Annette Frier zu sehen.
Hier sehen Sie das Posting auf Instagram:
Ende 2025 startete Frier ihre selbstironische Comedy-Serie „Frier und 50 – Am Ende meiner Tage“ bei Joyn und Sat.1.
Erfolg mit „Danni Lowinski“
Annette Frier kennt man vor allem aus der Anwaltsserie „Danni Lowinski“ (Sat1). Dabei spielte sie von 2010 bis 2014 die Titelrolle. Für diese Darstellung erhielt sie unter anderem den Deutschen Fernsehpreis, den „Bayerischen Fernsehpreis“ und den „Deutschen Comedypreis“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.