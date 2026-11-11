Annette Frier: Wahrsagerin sagte Autounfall voraus

Unfall ereignete sich tatsächlich

Zunächst habe sie die Vorhersage abgehakt, weil sie davon ausgegangen sei, dass alles innerhalb eines halben Jahres passieren müsse, erzählte Frier. Doch im darauffolgenden Jahr sei es wirklich zu einem Unfall gekommen. „Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: ,Das darf doch wohl nicht wahr sein!‘“