Kuttner will Chemo mit Video-Tagebuch begleiten

Die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner will ihre Chemotherapie mit einem Video-Tagebuch begleiten. „Heute ist der letzte Tag vor meiner Chemo“, sagte die 47-Jährige auf Instagram. Sie sei angespannt und habe beschlossen, darüber ein Video-Tagebuch zu führen – einen Vlog auf ihrem YouTube-Kanal. „Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, man darf nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die nicht passieren“, betonte Kuttner.
Sie wolle versuchen, regelmäßige Updates zu geben für Leute, die auch Angst davor hätten, denn sie selbst habe es toll gefunden, solche Videos anzuschauen. Zudem postete Kuttner ein Foto von einer braunhaarigen Perücke im Karton und ein Foto von Scheren, Kämmen und Haarklammern.
Hier sehen Sie das Posting auf Instagram:
„Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst“, schreibt sie zu den Bildern. Das Ganze werde sie filmen und demnächst online stellen. Viele Follower wünschten der Moderatorin alles Liebe, Kraft und Zuversicht; zum Teil teilten sie in den Kommentaren eigene Chemo-Erfahrungen.
Lesungen und Teile von Podcast-Tour abgesagt
Vor einer Woche hatte die Berliner Autorin in ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ erzählt, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss. Das hat auch Auswirkungen auf eine geplante Bühnentour des Podcasts: Ein Teil der Tour im Frühjahr 2027 muss abgesagt werden. Den Podcast mit Journalist Stefan Niggemeier wolle sie aber fortführen, betonte sie. Ihre Therapie sei schon eine mit „Wumms“. Sie werde zu Weihnachten keine Haare mehr haben.
Update vom Mittwoch
Am Mittwoch hat Sarah Kuttner ihre erste Chemotherapie bekommen. Dazu postete sie einen Beitrag auf Instagram. Trotz der schweren Erkrankung lässt sich Kuttner ihren Humor nicht nehmen. Zum Posting schrieb sie: „O‘zapft is“ und bezieht sich dabei auf den Prozess der Behandlung.
Sarah Kuttner meldete sich bereits am Mittwoch während ihrer ersten Chemotherapie. Dazu schrieb sie: „Juis d‘amour fließt. Guten Flug to me und happy Mittwoch to you!“
Kuttner machte Diagnose öffentlich
Mitte Oktober hatte Kuttner in ihrem Podcast erzählt, der Krebs befinde sich in ihrer rechten Brust und sei drei Zentimeter groß. Sie sagte auch geplante Lesungen zu ihrem Roman „Mama & Sam“ ab. In einem Video Ende September hatte sie die Diagnose öffentlich gemacht.
„Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten“, sagte sie an ihre Fans gerichtet. „Ich war gestern in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge – und um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße.“
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