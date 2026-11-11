Job-Kahlschlag bei Holzkonzern im Waldviertel

Nächste Hiobsbotschaft im Waldviertel: Der Sägewerks-Konzern Stora Enso streicht in Brand 115 Jobs. Bis Ende des ersten Quartals soll dort die „Schwachholzlinie“ stillgelegt werden. Holzbeschaffung und die andere Produktionslinie sollen den Betrieb wie gewohnt fortsetzen.
Eine strategische Überprüfung ihrer zentraleuropäischen Sägewerke und ihres Geschäftsbereiches im November 2025 sei nun abgeschlossen. „Die Überprüfung hat deutliches Potenzial zur Verbesserung der Profitabilität aufgezeigt“, heißt es vom weltweit agierenden Stora Enso-Konzern.
Kompletter Holzgeschäftsbereich geprüft
Sieben Sägewerke in Österreich, Tschechien, Polen und Litauen sowie drei Brettsperrholzwerke, der Holbeschaffung, der internationale Vertrieb und die Distribution seien geprüft worden. „Wir müssen die Größe unserer Organisation an veränderte wirtschaftliche Anforderungen und die anhaltend schwierigen Marktbedingungen anpassen. Während wir an diesen Verbesserungen arbeiten, werden wir unsere Kunden weltweit weiterhin mit unseren hochwertigen Baulösungen und unserem Schnittholz beliefern“, sagt Hans Sohlström, Präsident und CEO von Stora Enso.
Jobs von 115 Mitarbeitern bedroht
Die geplanten Maßnahmen könnten im Konzern bis zu 250 Beschäftigte betreffen. Relativ klar scheint nach einer Mitarbeiterinformation im Sägewerk Brand im Waldviertel, dass dort 115 Mitarbeiter ihren Job bis zum Ende des ersten Quartals 2027 los sein werden. Denn die Schwachholzlinie im Werk Brand in der Gemeinde Waldhausen soll stillgelegt werden. Sonst würden dort erhebliche Investitionen anfallen. Die Holzbeschaffung und die weitere Produktionslinie vor Ort würden ihren Betrieb wie gewohnt fortsetzen. Kunden der Schwachholzlinie würden künftig von anderen Werken beliefert werden.
Holzindustrie als derzeit schwache Branche
„Die geplanten Veränderungen sind eine Reaktion auf das schwache Marktwachstum und steigende Kosten. Sie sind Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, die Profitabilität zu verbessern sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Business Unit zu stärken“, betont Stora Enso, dass Entscheidungen über die geplante Stilllegung seien aber noch nicht endgültig getroffen. „Auch Auswirkungen auf die Beschäftigten werden erst nach Abschluss der Gespräche mit relevanten Interessensvertretungen gemäß den national geltenden Vorschriften und gesetzlichen Bestimmung getroffen“, so der Konzern.
Das Sägewerk Brand hat wirtschaftlich immer gute Leistungen erbracht, auch wenn die Holzbranche in Schieflage ist. Es ist ein Schock für die gesamte Region.
Christian Seper, Bürgermeister von Waldhausen
Bild: Gemeinde Waldhausen
Schock für Region und Gemeinde
Schwer schockiert ist Waldhausens Bürgermeister Christian Seper, der selbst im Stora Enso-Werk arbeitet. „Für die Gemeinde und unsere gesamte Region ist das eine Katastrophe“, betont Seper, dass der drastische Personalabbau im Werk – für den knapp 300 Mitarbeiter starken Betriebsstandort sind 115 gut ein Drittel – auch bedeutende Mindereinnahmen für die Gemeinde bedeuten würde. „Ich bin enttäuscht, weil sich die Gemeinde immer stark bemüht hat, Lösungen für und mit dem Betriebsstandort zu schaffen“, sagt Seper zur „Krone“. Auch wären die wirtschaftlich erbrachten Leistungen am Standort immer gut gewesen, auch wenn die Holzbranche gerade in Schieflage sei.
Viele Mitarbeiter zig-Jahre im Unternehmen
Laut „Krone“-Informationen sind dort Menschen, die 25-, 30- und sogar fast 40 Jahre dort arbeiten, mit dem baldigen Jobverlust bedroht. „Die Arbeiterkammer steht in engem Austausch mit den Fachgewerkschaften, um die Betriebsräte vor Ort bei den Verhandlungen über einen Sozialplan zu unterstützen. Es gilt jetzt, soziale Härten abzufedern und für jede Arbeitnehmerin und Arbeit bestmögliche Lösungen zu erzielen“, betont Niederösterreichs Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser.
Nach „Krone“-Recherchen starten die Verhandlungen über Sozialpläne gerade erst. Auch soll mit der Schließung der Schwachholzlinie des Sägewerks Brand das Werk in Ybbs minimal aufgewertet werden. Stora Enso beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Umsatz von 9,3 Milliarden Euro.
Zum Job-Kahlschlag des Stora Enso-Sägewerks in Brand im Bezirk Zwettl meldete sich FPÖ-Landesvize Udo Landbauer zu Wort. „Das Einstellen einer Produktionslinie und der Wegfall von rund 115 Arbeitsplätzen sind ein Tiefschlag für die gesamte Region, die über 100 Betroffenen und deren Familien.“
Der massive Stellenabbau des finnisch-schwedischen Forstkonzerns am Waldviertler Standort sei kein Zufall bei unseren hohen Energiepreisen und Personalkosten sowie der überbordenden Bürokratie – zahlreiche Schließungen und die Massenflucht vieler Betriebe und Unternehmer ins Ausland seien eine logische Folge wirtschaftsfeindlicher Politik“, poltert Landbauer.
„Und der ohnedies stagnierende Schienengüterverkehr im Waldviertel wird zudem massiv geschwächt“, verweist der Verkehrslandesrat auf die Tatsache, dass gut die Hälfte des Schienengüterverkehrs im Waldviertel an der Stora Enso hängt.
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