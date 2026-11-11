Job-Kahlschlag bei Holzkonzern im Waldviertel

Schock für Region und Gemeinde

Schwer schockiert ist Waldhausens Bürgermeister Christian Seper, der selbst im Stora Enso-Werk arbeitet. „Für die Gemeinde und unsere gesamte Region ist das eine Katastrophe“, betont Seper, dass der drastische Personalabbau im Werk – für den knapp 300 Mitarbeiter starken Betriebsstandort sind 115 gut ein Drittel – auch bedeutende Mindereinnahmen für die Gemeinde bedeuten würde. „Ich bin enttäuscht, weil sich die Gemeinde immer stark bemüht hat, Lösungen für und mit dem Betriebsstandort zu schaffen“, sagt Seper zur „Krone“. Auch wären die wirtschaftlich erbrachten Leistungen am Standort immer gut gewesen, auch wenn die Holzbranche gerade in Schieflage sei.