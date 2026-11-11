6 von 10 deutschen Soldatinnen sexuell belästigt

Zahlreiche Vorfälle wurden gar nicht gemeldet

Das sind Zahlen, die klar vor Augen führen, dass nicht von Einzelfällen gesprochen werden kann. Ein weiteres Ergebnis mit bitterem Beigeschmack ist auch, dass etwa drei von zehn Befragten entsprechende Vorfälle gar nicht gemeldet haben. Als Grund dafür gaben sie an, nicht ausreichend Vertrauen in ihre Vorgesetzten zu haben.