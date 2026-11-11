Schockierende Studie
6 von 10 deutschen Soldatinnen sexuell belästigt
Schockierende Zahlen aus Deutschland: Dem Verteidigungsministerium zufolge sind mehr als 60 Prozent der Soldatinnen im Dienst schon einmal sexuell belästigt worden. Die Daten stammen aus einer anonymisierten Umfrage, an der rund 4000 Bundeswehr-Mitarbeiterinnen teilgenommen haben.
In Deutschland dienen derzeit etwa 25.500 Soldatinnen im Heer, das entspricht einem Frauenanteil von etwa 14 Prozent der 186.000 aktiven Personen. Die 4000 teilnehmenden Frauen entsprechen 17 Prozent der insgesamt 25.500 Soldatinnen.
Durchgeführt hat die Umfrage das Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften.
Die Resultate der Schock-Studie im Detail:
Resultate der Studie im Detail:
- 40 Prozent der Soldatinnen musste sexualisierte Sprüche oder anzügliche Kommentare über sich ergehen lassen.
- 15 Prozent der Frauen haben bereits Belästigung durch Bilder, die gegen ihren Willen aufgenommen und/oder mit KI verändert wurden, erlebt.
- 8 von 10 Frauen gaben an, Opfer körperlicher Übergriffe geworden zu sein.
- 2 Prozent der Teilnehmerinnen erlebten sexuelle Gewalt. (umfasst alle sexuellen Handlungen, Versuche einer sexuellen Handlung oder Übergriffe auf die Sexualität einer Person, die gegen den Willen oder ohne die freiwillige Zustimmung der betroffenen Person erfolgen)
Zahlreiche Vorfälle wurden gar nicht gemeldet
Das sind Zahlen, die klar vor Augen führen, dass nicht von Einzelfällen gesprochen werden kann. Ein weiteres Ergebnis mit bitterem Beigeschmack ist auch, dass etwa drei von zehn Befragten entsprechende Vorfälle gar nicht gemeldet haben. Als Grund dafür gaben sie an, nicht ausreichend Vertrauen in ihre Vorgesetzten zu haben.
Verteidigungsminister Pistorius frustriert
Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius soll angesichts der Ergebnisse der Studie frustriert gewesen sein, berichtet der „Spiegel“. Um die Situation zu verbessern und den Ruf der Bundeswehr nicht zu beschädigen, will Pistorius die Studie nun regelmäßig wiederholen lassen.
Besonderes Augenmerk soll künftig darauf gelegt werden, wie Vorgesetzte mit Verdachtsfällen umgehen, bereits in der Ausbildung soll entsprechend sensibilisiert und die Möglichkeiten anonymer Meldungen sollen erweitert werden.
Truppenstärke soll auf 260.000 Personen wachsen
Die Bundeswehr sucht aktuell angesichts zahlreicher Krisenherde auch in Europa dringend Nachwuchs. Mit rund 190.000 Soldatinnen und Soldaten hatte man im Oktober zwar die größte Truppenstärke seit 2013, bis Mitte der 30er-Jahre soll aber auf 260.000 aufgestockt werden. Zudem soll die Zahl der Reservisten auf mindestens 200.000 steigen. Zu diesem Zweck wurde auch eine große Werbekampagne lanciert.
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