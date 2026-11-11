Scheib schlagfertig: „Hauptsoch‘ vor di Deitschn“

Schlagfertiger Auftritt von Julia Scheib! Die ÖSV-Athletin hatte in der ORF-Late-Night-Show „Willkommen Österreich“ einige Schmäh‘s im Gepäck.
Als das ORF-Kult-Duo Stermann und Grissemann sie auf ihren Sturz im ersten Rennen in Sölden ansprachen, gab Scheib gleich den ersten Spruch zum Besten: „Ich bin auf der Piste abgestürzt, so geht’s euch abseits der Skipiste öfter.“
Danach erklärte sie aber – seriös – wie es dazu kam: „Es war mein erstes Gefühl, dass ich mit dem Handschuh hängen geblieben bin, bin aber am Innenski hängen geblieben.“
„Hauptsoch’ vor di Deitschn“
Warum sie „nur“ Riesentorlauf fährt und nun auch im Super-G startet? „Egal, welche Disziplin, man gibt sehr viel dafür, und am Ende des Tages ist es dann so: Hauptsoch’ vor di Deitschn“, sorgte Scheib mit diesem Satz für viele Lacher im Publikum und vor den TV-Bildschirmen ...
Für die amtierende Riesentorlauf-Weltcupsiegerin ist der Gesamtweltcup derzeit kein realistisches Ziel: „Momentan nicht, da fehlt mir eine Disziplin. Aufgrund meiner Verletzung habe ich viele Speedtage verpasst und musste mich auf eine Disziplin konzentrieren. Das fehlt mir jetzt.“
Kuhfang als erster Polizeieinsatz
Neben dem Skifahren arbeitet die 28-jährige Steirerin als Polizistin. Ihr erster Einsatz war gleich recht ungewöhnlich: „Da haben wir eine Kuh einfangen müssen und wussten nicht, wem sie gehört. Wir haben dann drei, vier Stunden gesucht, wem sie gehört. Wir haben sie dann mit dem Lasso eingefangen.“
Und wie sieht es mit dem Feiern aus? Während der Saison hält sich Scheib eher zurück. Wenn der passende Anlass da ist, wird aber angestoßen: „Die richtigen Ereignisse muss man schon feiern. Unter der Saison muss man sich schon zügeln, aber am Ende der Saison hat es dann gut gepasst.“
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