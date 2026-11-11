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Österreich als Hotspot

Regierung einigt sich auf strenges Spionagegesetz

Innenpolitik
11.11.2026 10:32
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Österreich gilt als Spionage-Hotspot. Insbesondere in der Hauptstadt Wien sind Nationen wie Russland besonders aktiv. Um dem entgegenzuwirken, hat sich die Regierung nun auf ein neues Spionagegesetz geeinigt.

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Demnach soll Spionage nicht mehr nur dann strafbar sein, wenn sie sich gegen österreichische Interessen richtet. Künftig verstoßen Operationen auch gegen das Gesetz, wenn internationale Organisationen – wie die UNO oder die EU – betroffen sind.

„Wegwerfagenten“ geht es an den Kragen
Neu ist außerdem, dass das Anwerben von Personen für einen ausländischen Geheimdienst künftig strafbar ist, wie Staatssekretär Jörg Leichtfried am Mittwoch verkündete. Nationen würden sogenannte „Wegwerfagenten“ immer wieder und vermehrt über das Internet anwerben.

Vermeintlich harmlose Fotoaufträge dienen jedoch häufig dem illegalen Informationsgewinn: „Da heißt es dann, fotografiere diese Mauer und du bekommst 200 Euro“, so Leichtfried. Häufig würden die Personen nicht einmal wissen, warum sie das machen. Das werde ihnen künftig „leidtun“.

Die überdimensionalen Sat-Schüsseln als Horchstation auf dem Dach der russischen UN-Vertretung ...
Die überdimensionalen Sat-Schüsseln als Horchstation auf dem Dach der russischen UN-Vertretung sind die „Ohren“ von Kremlchef Wladimir Putin bei uns.(Bild: Krone KREATIV/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS / POOL, Nomen Nescio / Radio FM4)

Hohe Strafrahmen
Ganz generell gelten nun nämlich höhere Strafdrohungen und eine Erweiterung der Strafbarkeit. Grund für die Novelle ist eine verschärfte Bedrohungslage, erklärten Regierungsmitglieder vor dem Ministerrat am Mittwoch.

Spionage sei eine Bedrohung für die Sicherheit Österreichs, aber auch eine Bedrohung für den Ruf des Landes als Sitz der UNO und anderer internationaler Organisationen, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Bei Spionage zum Nachteil Österreichs werde der Strafrahmen künftig auf bis zu zehn Jahre Haft erhöht. Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden soll indes Spionage zum Nachteil einer Einrichtung der EU oder internationaler Organisationen, die ihren Sitz in Österreich haben. Auch bei Cyberkriminalität im Zusammenhang mit ausländischen Diensten soll der Strafrahmen erhöht werden.

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„Schluss damit“
Die Verschärfung des Spionagegesetzes war schon lange auf der Agenda der Regierung. Außenministerin Meinl-Reisinger (NEOS) hatte erst jüngst erklärt: „Wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen. Jegliche Spionage auf unserem Boden betrifft unsere eigenen Interessen, unsere eigene Sicherheit, und daher ist Schluss damit.“

Die Regierung habe in puncto Spionage bereits einen Kurswechsel vollzogen, betonte Meinl-Reisinger am Mittwoch. So gebe es im Außenministerium eine strenge Akkreditierungspolitik für Diplomaten. Seit dem Amtsantritt der Dreierkoalition sei in 63 Fällen das Ausstellen eines Einreisevisums verweigert worden, acht russische Diplomaten seien ausgewiesen worden. Auch der „Antennenwald“ auf der russischen Botschaft habe sich gelichtet, drei Anlagen seien abgebaut worden.

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