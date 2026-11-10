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Angriffe verstärkt

Teheran meldet erneut Explosionen an Öltankern

Ausland
10.11.2026 13:57
Irans Revolutionsgarden haben Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormuz gemeldet.
Irans Revolutionsgarden haben Explosionen an zwei Öltankern in der Straße von Hormuz gemeldet.(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Iran ist es Berichten zufolge erneut auf Öltankern in der Straße von Hormuz zu Explosionen gekommen. 

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Die Schiffe seien durch Detonationen und schwere Brände zum Stopp gezwungen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden.

Die Öltanker hätten gegen iranische Vorschriften verstoßen und nicht genehmigte Routen in der wichtigen Meerenge gewählt. Eines der Schiffe sei auf eine Seemine gefahren.

Diese Aufnahmen sollen die brennenden Öltanker zeigen:

Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden.

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