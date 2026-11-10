Noch sieglos! „Nicht um jeden Preis oben bleiben“

Frauen: Aktuell WHA-Dritter, bei einem Sieg im Nachtrag gegen Tulln aber an Serienchamp Hypo dran. „Unser Ziel ist es, um den Meister- und Cuptitel mitzukämpfen“, so Mahr, dessen Truppe im Drittrunden-Hinspiel des European Cups bei Ruma (Ser) 24:30 verlor. „Wirfst du immer wieder zu zentral, passiert es halt, dass eine Torfrau zur Weltklasse-Hexerin wird. Kein Wunder, dass man dann einem Team unterliegt, das eigentlich auf Augenhöhe ist. Ich glaube aber fix, da ist Samstag daheim noch etwas möglich.“