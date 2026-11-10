Noch sieglos! „Nicht um jeden Preis oben bleiben“

WAT Atzgersdorf, einer der größten Handball-Klubs Österreichs, kämpft bei den Frauen um Titel, bei den Männern nach dem HLA-Aufstieg gegen den sofortigen Abstieg. Vereinsboss Christian Mahr erklärt der „Krone“ die Hintergründe. Und stellt die Liesinger auch als Gesamtes in den Vordergrund.
„Wir sind meines Wissens der einzige Klub Österreichs, der mit Frauen und Männern in der ersten Liga spielt – und das nicht durch Spielgemeinschaften, sondern als ein integrierter Verein.“
Laut Boss Christian Mahr zählt MADx WAT Atzgersdorf mit gut 300 Aktiven zu den größten Handball-Klubs im Land. „Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Sportleistungspyramide weiblich und männlich bei den Minis mit 4 bis 5 Jahren beginnt, wir durchgängig von U9 bis U18 in allen Mädchen- und Burschen-Bewerben vertreten sind.“
Und wie sieht’s bei den Einser-Teams aus...?
Frauen: Aktuell WHA-Dritter, bei einem Sieg im Nachtrag gegen Tulln aber an Serienchamp Hypo dran. „Unser Ziel ist es, um den Meister- und Cuptitel mitzukämpfen“, so Mahr, dessen Truppe im Drittrunden-Hinspiel des European Cups bei Ruma (Ser) 24:30 verlor. „Wirfst du immer wieder zu zentral, passiert es halt, dass eine Torfrau zur Weltklasse-Hexerin wird. Kein Wunder, dass man dann einem Team unterliegt, das eigentlich auf Augenhöhe ist. Ich glaube aber fix, da ist Samstag daheim noch etwas möglich.“
Männer: Als Aufsteiger in neun HLA-Spielen einen Punkt geholt, so auf dem letzten Platz einzementiert. „Uns war klar: Es wird kein Spaziergang, sondern ein Lernjahr“, so Mahr. „Abgesehen vom Derby bei den Fivers war es oft 50 Minuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit -2, -3. Dann wollen wir ausgleichen, machen aber technische Fehler und das Ergebnis wird noch klarer – schaut dann nicht gut aus.“
Der Boss weiß, dass man mit dem Liganiveau kämpft. „Wir überlegen auch, welche Chancen der Kader und potenzielle Verstärkungen bieten.“ Nachsatz: „Aber es geht nicht darum, um jeden Preis oben zu bleiben, sondern eine Entwicklung zu machen und zu erkennen: Können wir das Level erreichen? Sonst müssen wir noch besser werden – und es bei Zeiten wieder oben probieren.“
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