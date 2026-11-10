„Krone“ live dabei: Posträuber nach Coup gefasst

Die Beamten fahndeten nach einem Mann, der mit einem blitzblauen Pullover, einer schwarzen Jacke und Blue-Jeans bekleidet gewesen sein soll. Der entscheidende Erfolg gelang schließlich im Zuge einer Streifentätigkeit. Aufmerksamen Polizisten fiel ein Mann auf, auf den die zuvor ausgegebene Personenbeschreibung zutraf. Die Beamten hielten ihn an und überprüften ihn. Für den etwa 50 bis 60 Jahre alten Verdächtigen war die Fahrt damit zu Ende.