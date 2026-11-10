„Krone“ live dabei: Posträuber nach Coup gefasst

Spektakulärer Fahndungserfolg im Burgenland: Nach einem bewaffneten Überfall auf die Postfiliale in Neufeld (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter bereits kurze Zeit später festnehmen. Aufmerksame Polizisten wurden bei einer Streife auf den Verdächtigen aufmerksam. Die „Krone“ war live vor Ort.
Ein echter Coup ist am Dienstag der Polizei im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gelungen! Nach einem Raubüberfall auf die Postfiliale in Neufeld im Bezirk Eisenstadt-Umgebung lief zunächst eine großangelegte Alarmfahndung. Doch die Flucht des mutmaßlichen Räubers dauerte nicht lange: Wenig später klickten die Handschellen.
Der Überfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr. Ein Täter soll die Mitarbeiter der Postfiliale mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert haben. Mit einer Beute in bislang unbekannter Höhe ergriff der Mann anschließend die Flucht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Großfahndung bis zur Grenze
Die Polizei reagierte sofort und löste Alarmfahndung aus. Zahlreiche Streifen wurden mobilisiert, Kontrollpunkte eingerichtet. Die Fahndungsmaßnahmen erstreckten sich über den Bezirk Eisenstadt-Umgebung hinaus bis ins angrenzende Niederösterreich. Auch beim Grenzübergang Klingenbach wurden Alarmpunkte besetzt.
Die Beamten fahndeten nach einem Mann, der mit einem blitzblauen Pullover, einer schwarzen Jacke und Blue-Jeans bekleidet gewesen sein soll. Der entscheidende Erfolg gelang schließlich im Zuge einer Streifentätigkeit. Aufmerksamen Polizisten fiel ein Mann auf, auf den die zuvor ausgegebene Personenbeschreibung zutraf. Die Beamten hielten ihn an und überprüften ihn. Für den etwa 50 bis 60 Jahre alten Verdächtigen war die Fahrt damit zu Ende.
Auffälliger Pullover machte ihn verdächtig
Der Verdacht erhärtete sich offenbar rasch: Bei dem Mann wurden Münzen und Papiergeld gefunden. Ob es sich dabei um die gesamte oder nur einen Teil der Beute aus dem Postüberfall handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Nach ersten Informationen soll es sich bei dem Festgenommenen um einen Serbokroaten handeln. Seine genaue Identität und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Auch ein dunkelblauer Kastenwagen, ein VW Caddy mit Wiener Kennzeichen, spielt bei den Ermittlungen eine Rolle. Das Fahrzeug wurde von den Tatortbeamten genauer unter die Lupe genommen. Welche Bedeutung es für den Überfall und die anschließende Flucht hat, muss noch geklärt werden. Auch gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.
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