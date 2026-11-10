„Little Britain“-Star als Beschuldigter enttarnt

„Little Britain“-Star David Walliams wurde als Beschuldigter identifiziert: Dem TV-Star wird vorgeworfen, seinen Prominentenstatus für unangemessene sexuelle Kontakte zu Frauen und minderjährigen Mädchen missbraucht zu haben.
Walliams hatte versucht, eine einstweilige Verfügung des High Court zu erwirken, um die Berichterstattung über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zu verhindern. Ihm wird vor allem vorgeworfen, sich an Teenager-Mädchen herangemacht haben. Mindestens eines der Mädchen wirft ihm vor, dass es auch zum sexuellen Kontakt gekommen sei. Zudem ist von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, also bei Fernsehsendern und einem Verlag die Rede.
Er soll seine Bekanntheit und seinen Einfluss über mehrere Jahre genutzt haben, um Kontakt zu jungen Frauen und teilweise sehr jungen Frauen aufzunehmen und sexuelle Beziehungen anzubahnen. Einige der geschilderten Vorwürfe könnten, falls sie sich bestätigen, strafrechtlich relevant sein. Der Schauspieler, der bei uns vor allem mit der bissigen Satireserie „Little Britain“ bekannt wurde, bestreitet jegliches Fehlverhalten.
Mehr als 100 Menschen befragt
Sowohl der britische „Guardian“ als auch ITS recherchierten den Fall. Die Journalisten sollen mehr als 100 Personen befragt haben, dabei sollen 30 Personen eigene, unmittelbare Erfahrungen geschildert haben. Die meisten geben dem „Guardian“zufolge an, über 18 Jahre alt gewesen zu sein, als sie Kontakt zu Walliams hatten.
Eine Frau, die von der britischen Zeitung „Jade“ genannt wird, behauptet jedoch, ihn mit 15 Jahren kennengelernt zu haben. Sie sagt, er habe sie Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme zu sich nach Hause eingeladen und sexuelle Handlungen vorgenommen. Eine als „Alex“ getarnte Frau erklärte, dass sie ein großer Fan von Walliams war und von ihm ab dem 15. Lebensjahr gegroomt wurde. Sie bekam Karten von ihm, in denen er ihr bei Schularbeiten die Daumen drückte, oder er meldete sich per E-Mail. Mit 17 lud er auch sie in seine Wohnung ein.
Die Vorwürfe erstreckten sich laut „Guardian“ auch auf sein Verhalten am Arbeitsplatz. Quellen beschrieben unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen sowohl bei der Primetime-Show „Britain‘s Got Talent“ (BGT) als auch bei seinem Verlag HarperCollins.
Eine Veröffentlichung der Vorwürfe könne nach Einschätzung seiner Anwältin lebensbedrohliche Folgen haben. Aktuell würde der Star in einem labilen Zustand psychiatrisch behandelt und sei zeitweise stationär untergebracht worden.
Schriftliche Erklärung: „War gedankenlos“
„Rückblickend erkenne ich, dass ich mich manchmal gedankenlos gegenüber anderen Menschen verhalten habe, mit denen ich zwanglose sexuelle Beziehungen hatte“, habe Walliams in einem Brief an die recherchierenden Journalisten geschrieben. Ihm sei bewusst, dass er die Gefühle anderer nicht immer ausreichend berücksichtigt habe.“ Das bedauere er. Ein Sexualstraftäter sei er nicht. Der „Guardian“ zitiert ihn mit den Worten: „Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber ich bin zutiefst bestürzt darüber, dass einige der Frauen, die ich vor 10 bis 20 Jahren kennengelernt habe, mir gegenüber nun Verletztheit oder Wut zum Ausdruck bringen.“
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