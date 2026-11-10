Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauchsvorwürfe

„Little Britain“-Star als Beschuldigter enttarnt

Society International
10.11.2026 13:34
Matt Lucas (l.) und David Walliams (r.) als „Lou and Andy“ in der TV-Serie „Little Britain“
Matt Lucas (l.) und David Walliams (r.) als „Lou and Andy“ in der TV-Serie „Little Britain“(Bild: Everett Collection / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Little Britain“-Star David Walliams wurde als Beschuldigter identifiziert: Dem TV-Star wird vorgeworfen, seinen Prominentenstatus für unangemessene sexuelle Kontakte zu Frauen und minderjährigen Mädchen missbraucht zu haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Walliams hatte versucht, eine einstweilige Verfügung des High Court zu erwirken, um die Berichterstattung über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zu verhindern. Ihm wird vor allem vorgeworfen, sich an Teenager-Mädchen herangemacht haben. Mindestens eines der Mädchen wirft ihm vor, dass es auch zum sexuellen Kontakt gekommen sei. Zudem ist von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, also bei Fernsehsendern und einem Verlag die Rede.  

Walliams befindet sich in einem psychisch labilen Zustand unter ärztlicher Aufsicht, heißt es.
Walliams befindet sich in einem psychisch labilen Zustand unter ärztlicher Aufsicht, heißt es.(Bild: APA-Images / Camera Press / ED)

Er soll seine Bekanntheit und seinen Einfluss über mehrere Jahre genutzt haben, um Kontakt zu jungen Frauen und teilweise sehr jungen Frauen aufzunehmen und sexuelle Beziehungen anzubahnen. Einige der geschilderten Vorwürfe könnten, falls sie sich bestätigen, strafrechtlich relevant sein. Der Schauspieler, der bei uns vor allem mit der bissigen Satireserie „Little Britain“ bekannt wurde, bestreitet jegliches Fehlverhalten. 

Lesen Sie auch:
Ein bekannter britischer Promi steht am Londoner High Court vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, ...
Dramatische Drohung
Erneut: Missbrauch-Skandal um britischen Promi
10.11.2026

Mehr als 100 Menschen befragt
Sowohl der britische „Guardian“ als auch ITS recherchierten den Fall. Die Journalisten sollen mehr als 100 Personen befragt haben, dabei sollen 30 Personen eigene, unmittelbare Erfahrungen geschildert haben. Die meisten geben dem „Guardian“zufolge an, über 18 Jahre alt gewesen zu sein, als sie Kontakt zu Walliams hatten.

Eine Frau, die von der britischen Zeitung  „Jade“ genannt wird, behauptet jedoch, ihn mit 15 Jahren kennengelernt zu haben. Sie sagt, er habe sie Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme zu sich nach Hause eingeladen und sexuelle Handlungen vorgenommen. Eine als „Alex“ getarnte Frau erklärte, dass sie ein großer Fan von Walliams war und von ihm ab dem 15. Lebensjahr gegroomt wurde. Sie bekam Karten von ihm, in denen er ihr bei Schularbeiten die Daumen drückte, oder er meldete sich per E-Mail. Mit 17 lud er auch sie in seine Wohnung ein.

Die Vorwürfe erstreckten sich laut „Guardian“ auch auf sein Verhalten am Arbeitsplatz. Quellen beschrieben unangemessenes Verhalten gegenüber Frauen sowohl bei der Primetime-Show „Britain‘s Got Talent“ (BGT) als auch bei seinem Verlag HarperCollins.

2017 wurde Walliams vom Königshaus zum Officer of the Order of the British Empire gemacht.
2017 wurde Walliams vom Königshaus zum Officer of the Order of the British Empire gemacht.(Bild: APA/Toscano / POOL / AFP)

Eine Veröffentlichung der Vorwürfe könne nach Einschätzung seiner Anwältin lebensbedrohliche Folgen haben. Aktuell würde der Star in einem labilen Zustand psychiatrisch behandelt und sei zeitweise stationär untergebracht worden.

Schriftliche Erklärung: „War gedankenlos“
„Rückblickend erkenne ich, dass ich mich manchmal gedankenlos gegenüber anderen Menschen verhalten habe, mit denen ich zwanglose sexuelle Beziehungen hatte“, habe Walliams in einem Brief an die recherchierenden Journalisten geschrieben. Ihm sei bewusst, dass er die Gefühle anderer nicht immer ausreichend berücksichtigt habe.“ Das bedauere er. Ein Sexualstraftäter sei er nicht. Der „Guardian“ zitiert ihn mit den Worten: „Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber ich bin zutiefst bestürzt darüber, dass einige der Frauen, die ich vor 10 bis 20 Jahren kennengelernt habe, mir gegenüber nun Verletztheit oder Wut zum Ausdruck bringen.“

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
10.11.2026 13:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Frauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
136.159 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
132.247 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.949 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
876 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Trump spricht von „anderer Form“ für Ukraine
827 mal kommentiert
Trump sieht den gegenseitigen Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj als größtes ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
740 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Mehr Society International
Missbrauchsvorwürfe
„Little Britain“-Star als Beschuldigter enttarnt
Knightley klagt an
„Tatsächlich … Liebe“-Szene komplett übergriffig!
Nur für Studierende
Billy Joel gibt erstmals nach Hirn-OP Konzert
Dramatische Drohung
Erneut: Missbrauch-Skandal um britischen Promi
Netz im Meme-Rausch!
Skandal um Adventkalender von Kim Kardashian!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf