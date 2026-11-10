„Little Britain“-Star als Beschuldigter enttarnt

Eine Frau, die von der britischen Zeitung „Jade“ genannt wird, behauptet jedoch, ihn mit 15 Jahren kennengelernt zu haben. Sie sagt, er habe sie Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme zu sich nach Hause eingeladen und sexuelle Handlungen vorgenommen. Eine als „Alex“ getarnte Frau erklärte, dass sie ein großer Fan von Walliams war und von ihm ab dem 15. Lebensjahr gegroomt wurde. Sie bekam Karten von ihm, in denen er ihr bei Schularbeiten die Daumen drückte, oder er meldete sich per E-Mail. Mit 17 lud er auch sie in seine Wohnung ein.