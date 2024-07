Mein Blutdruck ist zu hoch -was sollte ich wissen?

Der Hausarzt ist erste Anlaufstelle für Diagnose und Behandlung von Bluthochdruck. Auch bei der Vorsorgeuntersuchung misst er Ihren Blutdruck. Dabei geht es immer um Ihr Gesamtrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sich aus Faktoren wie Übergewicht, Rauchen und Bluthochdruck zusammensetzt. Da der in der Ordination gemessene Wert oft höher ist als der zuhause gemessene, wird Sie Ihr Hausarzt zur Selbstmessung motivieren und Ihnen eventuell ein Blutdrucktagebuch mitgeben. Gute Messgeräte (Messung am Oberarm) gibt es bereits um rund 30 Euro. Ergeben die bei der Selbstmessung festgestellten Werte Bluthochdruck, liegen also über 140/90 mmHg, wird Ihnen Ihr Hausarzt Medikamente zur Blutdrucksenkung verschreiben und Sie beraten, wie Sie durch Lebensstilmaßnahmen zur Senkung Ihres Blutdruckes beitragen können.