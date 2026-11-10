Einsatz nach Schüssen
Hamburg: Elbphilharmonie geräumt, Tote in Wohnung
In der Nähe der Elbphilharmonie in der norddeutschen Hansestadt Hamburg sind am Dienstag zwei Menschen wohl durch Schüsse verletzt worden. Das Konzerthaus wurde teilweise geräumt. Ein Verdächtiger wurde zu Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der 68-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge Suizid begangen, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv der vorangegangenen Tat liege wohl im familiären Bereich.
Am Dienstagmorgen kam es laut der Hamburger Polizei nahe der Elbphilharmonie zu einer „mutmaßlichen Schussabgabe“. Daraufhin führte die Exekutive eine große Evakuierungsaktion durch.
Leichen in Wohnung entdeckt
Unterdessen wurden in einer Wohnung im Großraum Stuttgart zwei Tote entdeckt. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zu dem Vorfall bei der Elbphilharmonie. Die Leichen wurden in Eningen unter Achalm südlich von Stuttgart gefunden.
In einer ersten Meldung hatte die Polizei noch von Verletzten gesprochen:
„Es liegen Hinweise vor, dass die Hintergründe der Tat im familiären Bereich liegen könnten. Unsere Mordkommission ist verständigt und übernimmt die Ermittlungen“, teilte die Polizei auf WhatsApp dazu mit. Die Rettungskräfte waren gegen 8.50 Uhr alarmiert worden.
„Wir sind mit rund einem Dutzend Streifenwagen vor Ort“, sagte der Sprecher. Ob der Bereich rund um die Elbphilharmonie für den Einsatz abgesperrt wurde, war laut dem Sprecher zunächst unklar, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.
Gegen Mittag wurden Gäste von der Aussichtsplattform und des Hotels der Elbphilharmonie von Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet, wie dpa-Reporter beobachten. Zudem wurde ein Dekontaminationscontainer vor dem Konzerthaus aufgestellt und mehrere Einsatzkräfte trugen orangefarbene Schutzanzüge.
Konzerthaus gesperrt
Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt, wie aus dem Programm auf der Internetseite der Elbphilharmonie hervorgeht. Weitere Details nannte ein Sprecher des Konzerthauses zunächst nicht und verwies auf den laufenden Polizeieinsatz. Das Konzerthaus wurde ab Mittag weiträumig abgesperrt.
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