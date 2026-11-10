Hamburg: Elbphilharmonie geräumt, Tote in Wohnung

In der Nähe der Elbphilharmonie in der norddeutschen Hansestadt Hamburg sind am Dienstag zwei Menschen wohl durch Schüsse verletzt worden. Das Konzerthaus wurde teilweise geräumt. Ein Verdächtiger wurde zu Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der 68-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge Suizid begangen, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv der vorangegangenen Tat liege wohl im familiären Bereich.