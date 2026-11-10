Alter Bauernhof fiel in Nacht Flammen zum Opfer

Ein schwieriger und komplizierter Einsatz forderte am späten Montagabend Einsatzkräfte in Waizenkirchen heraus. 20 Wehren setzten alles daran, den Brand eines nicht mehr genutzten Hofs einzudämmen. Allen Bemühungen zum Trotz wurde das Gebäude ein Raub der Flammen. Verletzt wurde dabei aber niemand.
Erst waren nur fünf Wehren alarmiert, wenige Zeit später wurde Warnstufe drei ausgegeben. Der Brand in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Objekt in Waizenkirchen war für die Floriani eine große Herausforderung. Der eher desolate Zustand des Gemäuers sowie die massive Brandlast im Inneren erschwerten die Bedingungen zusehends. Bemerkt hatte die Flammen die einzige Bewohnerin des Hofes beim Heimkommen, sie alarmierte sofort die Feuerwehr.
Ursache unklar
Der nicht mehr wirtschaftlich genutzte Hof war ersten Informationen zufolge vermüllt, auch die Zufahrt war aufgrund von angesammelten Gegenständen nur erschwert möglich. Obendrein musste auch noch eine lange Löschwasserleitung zum Brandort gelegt werden. Die Brandursache ist noch unklar.
Niemand verletzt
Allen Bemühungen zum Trotz kam es zum Vollbrand, das Wohngebäude wurde schwerst beschädigt und musste noch in der Nacht mithilfe eines Baggers teilweise abgerissen werden. Ein Ausbreiten des Brandes auf umliegende Gebäude habe aber großteils verhindert werden können. Eine Person sei zwar von den Rettungskräften vor Ort versorgt worden, aber unverletzt geblieben.
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