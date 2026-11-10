Alter Bauernhof fiel in Nacht Flammen zum Opfer

Erst waren nur fünf Wehren alarmiert, wenige Zeit später wurde Warnstufe drei ausgegeben. Der Brand in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Objekt in Waizenkirchen war für die Floriani eine große Herausforderung. Der eher desolate Zustand des Gemäuers sowie die massive Brandlast im Inneren erschwerten die Bedingungen zusehends. Bemerkt hatte die Flammen die einzige Bewohnerin des Hofes beim Heimkommen, sie alarmierte sofort die Feuerwehr.