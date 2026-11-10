Nach Mord auf Landstraße nun juristisches Finale

Ein blutiger Amoklauf, der bundesweit für Entsetzen sorgte, wird am 15. Dezember im Linzer Landesgericht verhandelt: Ein Kroate (34) muss sich wegen Mordes, Mordversuchs und schwerer Nötigung verantworten. Der Angeklagte soll Mitte März auf der Linzer Landstraße zuerst einen ihm völlig unbekannten Autolenker angepöbelt haben. Drei junge Afghanen mischten sich ein, dann ging das Trio in einen Barbershop. Der Kroate ging in ein Geschäft und kaufte zwei große Messer.