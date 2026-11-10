Nach Mord auf Landstraße nun juristisches Finale

Es war eine Tat, die schockte, auch weil sie am an einem lauen Sommerabend mitten in der Stadt Linz passierte. Ein drogensüchtiger Kroate (34) soll einen Afghanen (26) mit einem Messer erstochen und einem zweitem die Kehle aufgeschlitzt haben. Nun steht er bald vor Gericht.
Ein blutiger Amoklauf, der bundesweit für Entsetzen sorgte, wird am 15. Dezember im Linzer Landesgericht verhandelt: Ein Kroate (34) muss sich wegen Mordes, Mordversuchs und schwerer Nötigung verantworten. Der Angeklagte soll Mitte März auf der Linzer Landstraße zuerst einen ihm völlig unbekannten Autolenker angepöbelt haben. Drei junge Afghanen mischten sich ein, dann ging das Trio in einen Barbershop. Der Kroate ging in ein Geschäft und kaufte zwei große Messer.
Wilde Szenen in der Stadt
Als die Afghanen nach einer halben Stunde den Friseur verließen, wartete der Kroate schon. Er soll die Männer verfolgt und zwei von ihnen mit einem Messer attackiert haben. Mahmoud A. (26) starb an den Folgen eines Stichs ins Brustbein. Mahdi P. (24) erlitt einen lebensgefährlichen Halsstich, wurde notoperiert – und überlebte.
Ein Drogenvortest schlug bei dem Mordverdächtigen auf Kokain und Benzodiazepine an. Der Familienvater und JKU-Haustechniker war auch schon wegen Suchtgiftdelikten verurteilt worden.
Laut Gutachten von Adelheid Kastner war der Kroate zurechnungsfähig. Er hat aber eine kombinierte Persönlichkeitsstörung und ein schweres Drogenproblem. Und es sei zu befürchten, dass er in Zukunft ähnliche Taten setzt – also eine menschliche Zeitbombe. Die Staatsanwaltschaft Linz fordert eine Verurteilung und die Einweisung in eine forensisch-therapeutische Anstalt. Alles andere wäre eine Überraschung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.