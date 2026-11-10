Alkolenker mit drei Passagieren rutschte in Wand

Fahrer eindeutig alkoholisiert

Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Auch weil die Airbags auslösten, war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Lenker sowie seine drei Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Da der Fahrer eindeutige Symptome einer Alkoholisierung aufwies, wurde ein Alkotest durchgeführt. Aufgrund des relevanten Messwerts von 1,58 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.