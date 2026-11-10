Alkolenker mit drei Passagieren rutschte in Wand

In einer Linkskurve hatte ein 29-Jähriger gegen 2.15 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen eine Betonmauer geprallt. Er und seine drei Passagiere blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings musste sich der Lenker einem Alkomat-Test unterziehen, der ein deutlich positives Ergebnis zeigte.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 2:15 Uhr im Gemeindegebiet von Stroheim. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Buchkirchen lenkte seinen PKW auf der Stroheimer Bezirksstraße von Stroheim kommend in Richtung Aschachtal. In einer Linkskurve dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und kollidierte mit einer Betonmauer.
Fahrer eindeutig alkoholisiert
Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Auch weil die Airbags auslösten, war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Der Lenker sowie seine drei Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Da der Fahrer eindeutige Symptome einer Alkoholisierung aufwies, wurde ein Alkotest durchgeführt. Aufgrund des relevanten Messwerts von 1,58 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.
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