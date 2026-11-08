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Gäste aus 71 Ländern

Urlaub am Bauernhof in Salzburg besonders beliebt

Salzburg
08.11.2026 18:30
Urlaub am Bauernhof nimmt in Salzburg immer mehr zu (Symbolbild).
Urlaub am Bauernhof nimmt in Salzburg immer mehr zu (Symbolbild).(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Mit einem Buchungsumsatz von 2,08 Millionen Euro zieht Urlaub am Bauernhof in Salzburg eine positive Jahresbilanz. Zudem entwickelt sich die bäuerliche Vermietung zunehmend zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Standbein der heimischen Landwirtschaft.

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Mit 520 Mitgliedsbetrieben ist der Salzburger Landesverband für Urlaub am Bauernhof mittlerweile sogar der größte in Österreich. Dabei sind alleine heuer 30 neue Betriebe hinzugekommen. Aber auch die weitere Bilanz kann sich sehen lassen, wie bei der Jahreshauptversammlung in Tamsweg präsentiert wurde.

So erwirtschafteten die Höfe im Bundesland über die Urlaub-am-Bauernhof-Homepage einen Buchungsumsatz von 745.000 Euro. Über die eigenen Websites gab es weitere 1,33 Millionen Euro – ein Plus von 20 Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Euro erwirtschaftet. 

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Auch die Anzahl der Länder, aus denen die Gäste stammen, kann sich sehen lassen. Diese lag im vergangenen Jahr bei stolzen 71. Im Schnitt blieben die Gäste dann für 4,6 Nächte. 

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