Urlaub am Bauernhof in Salzburg besonders beliebt

Mit 520 Mitgliedsbetrieben ist der Salzburger Landesverband für Urlaub am Bauernhof mittlerweile sogar der größte in Österreich. Dabei sind alleine heuer 30 neue Betriebe hinzugekommen. Aber auch die weitere Bilanz kann sich sehen lassen, wie bei der Jahreshauptversammlung in Tamsweg präsentiert wurde.