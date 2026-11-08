Red-Bull-Rodungen bringen Aktivisten auf die Palme

17 Hektar Kiefernwald sollen einem neuen Red-Bull-Dosenwerk südlich von Berlin im deutschen Baruth/Mark zum Opfer fallen. Direkt nach der Genehmigung wurde mit den Rodungen begonnen. Nun gibt es vor Ort heftige Proteste von Umweltschützern. Neben gefällten Bäumen wird auch das Werk an sich kritisiert.