E-Scooter fing Feuer – Mehrere Bewohner gerettet

Aus noch ungeklärter Ursache fing am Sonntagmorgen in einem Gasteiner Mehrparteienhaus der Akku eines Elektrorollers Feuer. Das Stiegenhaus füllte sich rasch mit dichtem Rauch, dennoch konnten einige Bewohner unversehrt ins Freie flüchten. Andere flüchteten auf die Balkone ihrer Wohnungen – die Feuerwehr konnte sie allesamt retten.