Bald sind die Kinder wieder unter einem Dach

In den vergangenen Jahren stellte sich die Situation schwierig da. Kinder mussten in die Betreuung im benachbarten Mattsee ausweichen. Der Anbau soll im September 2027 fertig sein. „Dann können wir endlich alle Kinder in Seeham betreuen“, so der Ortschef. Nur der neue, erweiterte Spielplatz wird sich bis dahin noch nicht ausgehen. Dieser soll bis zum Frühjahr 2028 fertiggestellt sein.