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Erweiterung gestartet

Bald sind die Kinder wieder unter einem Dach

Salzburg
08.11.2026 13:30
Der Kindergarten in Seeham wird 2027 endlich größer. Das freut Bürgermeister Christian ...
Der Kindergarten in Seeham wird 2027 endlich größer. Das freut Bürgermeister Christian Altendorfer.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp)
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Von Felix Roittner

Nach schwierigen Jahren ist endlich Besserung in Sicht! Der Kindergarten in der Salzburger Gemeinde Seeham war zu klein, Kinder mussten sogar ins benachbarte Mattsee ausweichen. Der Bau der Kindergarten-Erweiterung ist jetzt aber endlich gestartet worden.

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Gute Nachrichten aus der Gemeinde Seeham! Nach jahrelangem Kampf wurde mit der Erweiterung des Kindergartens begonnen. Der gesamte Garten wurde bereits freigeräumt und auch mit der Errichtung der Bodenplatte wurde gestartet. „Es werden zwei Kleinkindgruppen und zwei alterserweiterte Gruppen dazukommen. Und auch neue Personalräume werden geschaffen“, freut sich Bürgermeister Christian Altendorfer (ÖVP).

In den vergangenen Jahren stellte sich die Situation schwierig da. Kinder mussten in die Betreuung im benachbarten Mattsee ausweichen. Der Anbau soll im September 2027 fertig sein. „Dann können wir endlich alle Kinder in Seeham betreuen“, so der Ortschef. Nur der neue, erweiterte Spielplatz wird sich bis dahin noch nicht ausgehen. Dieser soll bis zum Frühjahr 2028 fertiggestellt sein.

Zitat Icon

Es werden zwei Kleinkindgruppen und zwei alterserweiterte Gruppen dazukommen. Und auch neue Personalräume werden geschaffen.

Seehams Bürgermeister Christian Altendorfer (ÖVP)

Günstig wird der Anbau für die 2000-Einwohner-Gemeinde allerdings nicht. Die Gesamtkosten werden sich auf rund drei Millionen Euro belaufen. „Es werden wahrscheinlich zwei Millionen Euro durch Förderungen abgedeckt sein. Mit diesen rechnen wir auf jeden Fall“, zeigt sich Altendorfer optimistisch.

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Im kommenden Jahr soll auch – die „Krone“ berichtet bereits – die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde abgesichert werden. Durch die lange Trockenphase kam der Ort im heurigen Sommer in arge Bedrängnis.

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