Und das im November: Zu trocken, Waldbrand-Gefahr!

Lungauer Bezirksfeuerwehrkommandant Leonhard Ernst teilt die beunruhigende Tendenz: „Im Durchschnitt haben wir einen Waldbrand im Jahr. Heuer gab es sechs verschiedenen Brandstellen – die meisten wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. Wenn der Boden feucht genug wäre, dann reicht die durch den Blitz entstehende Temperatur nicht aus, um den Brand zu entfachen“, erklärt Ernst. Zu den trockensten Stellen gehören etwa Ramingstein, Thomatal oder St. Michael.