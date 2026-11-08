Sechs Drogenlenker wurden am Wochenende gestoppt

Gleich sechs Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss erwischte die Polizei am Wochenende im Bundesland Salzburg. Manche hatten bei der Kontrolle gleich mehr als eine Substanz im Blut. Am häufigsten schlugen die Tests dabei auf Kokain an. Mehrere Lenker gaben den Konsum sogar offen zu.
Bereits am Samstag fiel einer Zivilstreife in der Stadt Salzburg ein 20-jähriger Autolenker aus Salzburg auf. Bei der Befragung gab er zu, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Am selben Abend wurde ein 24-jähriger Salzburger mit seinem E-Scooter aufgehalten. Auch er gestand offen, zum Einschlafen Cannabis zu konsumieren und dass er schon polizeibekannt sei. Ein Suchtmitteltest brachte zudem auch Kokain zum Vorschein.
Im Gemeindegebiet von Leogang erwischte die Polizei am späten Samstagabend einen 35-jährigen Ungarn am Steuer. Er erzählte sofort, dass er Crystal Meth genommen habe. Der Drogentest zeigte zudem Opiate und Amphetamin.
Im Flachgau zeigte ein Test bei einem 25-jährigen Einheimischen, dass er Kokain konsumiert hatte – genauso wie ein 21-jähriger Probeführerscheinbesitzer in der Stadt Salzburg. Beide waren der Polizei durch ihre Fahrweise aufgefallen. Weiter ging es dann gleich am frühen Sonntagmorgen. Bei einem 38-jährigen Autolenker aus Salzburg schlug der Drogentest auf Kokain und Cannabis an.
Alle sechs Männer wurden angezeigt und durften nicht mehr weiterfahren. Die Autolenker mussten zudem ihre Führerscheine abgeben.
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