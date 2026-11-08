Sechs Drogenlenker wurden am Wochenende gestoppt

Bereits am Samstag fiel einer Zivilstreife in der Stadt Salzburg ein 20-jähriger Autolenker aus Salzburg auf. Bei der Befragung gab er zu, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Am selben Abend wurde ein 24-jähriger Salzburger mit seinem E-Scooter aufgehalten. Auch er gestand offen, zum Einschlafen Cannabis zu konsumieren und dass er schon polizeibekannt sei. Ein Suchtmitteltest brachte zudem auch Kokain zum Vorschein.