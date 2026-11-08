Nach „beschämender Leistung“ wartet ein Vierkampf

Ganz anders sieht die Lage bei Anif aus. Dank der Tore von Michael Neureiter (42.), Matteo Schubert (55.) und Eugen Rexhepi (66.) siegte man souverän und hat damit nach der ersten Saisonhälfte nur drei Punkte Rückstand auf Leader Bürmoos. „Wir haben uns in den Trainingswochen echt fertig gemacht, das zahlt sich aber am Ende aus“, meinte Rexhepi. „Wenn man bedenkt, was wir letztes Jahr um die Zeit (Platz 14 mit 14 Punkten, Anm.) durchgemacht haben, gehen wir mit einem sehr guten Gefühl in die Pause.“ Trainer Lukas Schubert meinte: „Dass wir den Herbst punktemäßig so gut durchziehen, ist für mich eine Überraschung. Aber auf jeden Fall eine positive.“