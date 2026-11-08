Nach „beschämender Leistung“ wartet ein Vierkampf

Die Salzburger Liga geht nach 15 Runden mit einem spannendem Tabellenstand in die Winterpause. Puch und Anif könnten im Titelkampf noch mitmischen. Straßwalchen hingegen geht nach einer schlechten Leistung mit Bauchweh in die Winterpause.
„Eine beschämende Leistung!“ Straßwalchen-Trainer Markus Scharrer war nach dem 0:3 in der Salzburger Liga bei Anif richtig sauer. Mit einem Sieg hätte sich sein Team den Herbstmeistertitel geholt. So holte diesen Bürmoos, geht Straßwalchen mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause. „Es widerspiegelt gar nicht unseren Herbst“, seufzte Scharrer. Schon beim Aufwärmen habe er gespürt, dass irgendetwas nicht passt. „Ich habe keine Erklärung. Mir fehlen die Worte.“ Damit hat seine Elf alle drei Topspiele gegen Bürmoos, Puch und Anif verloren. „Das öffnet uns hoffentlich die Augen. Man sieht, zu einer Spitzenmannschaft fehlt noch viel.“
Ganz anders sieht die Lage bei Anif aus. Dank der Tore von Michael Neureiter (42.), Matteo Schubert (55.) und Eugen Rexhepi (66.) siegte man souverän und hat damit nach der ersten Saisonhälfte nur drei Punkte Rückstand auf Leader Bürmoos. „Wir haben uns in den Trainingswochen echt fertig gemacht, das zahlt sich aber am Ende aus“, meinte Rexhepi. „Wenn man bedenkt, was wir letztes Jahr um die Zeit (Platz 14 mit 14 Punkten, Anm.) durchgemacht haben, gehen wir mit einem sehr guten Gefühl in die Pause.“ Trainer Lukas Schubert meinte: „Dass wir den Herbst punktemäßig so gut durchziehen, ist für mich eine Überraschung. Aber auf jeden Fall eine positive.“
Weil Puch 4:2 in Thalgau (Kenan Sejdic kommt von Oberalm) gewinnen konnte, trennen den Spitzenreiter und Rang vier nur vier Zähler. Im Frühjahr rittert also ein Quartett um den Meisterteller. „Wer will nicht Meister werden?“, meinte Anifs Rexhepi. „War absolut eine klare Angelegenheit“, meinte Puch-Trainer Patrick Schober. „Ich denke, wir sind gerne in der Jäger-Position, haben sportlich meiner Meinung nach alles rausgeholt. Von demher, wenn ich das so Revue passieren lasse, haben wir zwei Niederlagen gehabt. Unterm Strich können wir sehr zufrieden sein mit der Hinrunde.“
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