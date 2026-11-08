Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Nach „beschämender Leistung“ wartet ein Vierkampf

Salzburg: Sport-Nachrichten
08.11.2026 16:37
Eugen Rexhepi (li.) traf beim 3:0 gegen Straßwalchen.
Eugen Rexhepi (li.) traf beim 3:0 gegen Straßwalchen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Salzburger Liga geht nach 15 Runden mit einem spannendem Tabellenstand in die Winterpause. Puch und Anif könnten im Titelkampf noch mitmischen. Straßwalchen hingegen geht nach einer schlechten Leistung mit Bauchweh in die Winterpause.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Eine beschämende Leistung!“ Straßwalchen-Trainer Markus Scharrer war nach dem 0:3 in der Salzburger Liga bei Anif richtig sauer. Mit einem Sieg hätte sich sein Team den Herbstmeistertitel geholt. So holte diesen Bürmoos, geht Straßwalchen mit einem schlechten Gefühl in die Winterpause. „Es widerspiegelt gar nicht unseren Herbst“, seufzte Scharrer. Schon beim Aufwärmen habe er gespürt, dass irgendetwas nicht passt. „Ich habe keine Erklärung. Mir fehlen die Worte.“ Damit hat seine Elf alle drei Topspiele gegen Bürmoos, Puch und Anif verloren. „Das öffnet uns hoffentlich die Augen. Man sieht, zu einer Spitzenmannschaft fehlt noch viel.“

Ganz anders sieht die Lage bei Anif aus. Dank der Tore von Michael Neureiter (42.), Matteo Schubert (55.) und Eugen Rexhepi (66.) siegte man souverän und hat damit nach der ersten Saisonhälfte nur drei Punkte Rückstand auf Leader Bürmoos. „Wir haben uns in den Trainingswochen echt fertig gemacht, das zahlt sich aber am Ende aus“, meinte Rexhepi. „Wenn man bedenkt, was wir letztes Jahr um die Zeit (Platz 14 mit 14 Punkten, Anm.) durchgemacht haben, gehen wir mit einem sehr guten Gefühl in die Pause.“ Trainer Lukas Schubert meinte: „Dass wir den Herbst punktemäßig so gut durchziehen, ist für mich eine Überraschung. Aber auf jeden Fall eine positive.“

Weil Puch 4:2 in Thalgau (Kenan Sejdic kommt von Oberalm) gewinnen konnte, trennen den Spitzenreiter und Rang vier nur vier Zähler. Im Frühjahr rittert also ein Quartett um den Meisterteller. „Wer will nicht Meister werden?“, meinte Anifs Rexhepi. „War absolut eine klare Angelegenheit“, meinte Puch-Trainer Patrick Schober. „Ich denke, wir sind gerne in der Jäger-Position, haben sportlich meiner Meinung nach alles rausgeholt. Von demher, wenn ich das so Revue passieren lasse, haben wir zwei Niederlagen gehabt. Unterm Strich können wir sehr zufrieden sein mit der Hinrunde.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
08.11.2026 16:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.494 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
127.182 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
101.136 mal gelesen
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1359 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1359 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Innenpolitik
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
970 mal kommentiert
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Bundesliga im Ticker
LIVE: Blitztor mit Ferse! Salzburg führt bei Sturm
Salzburger Liga
Nach „beschämender Leistung“ wartet ein Vierkampf
Salzburger Liga
Thalgau schnappt sich suspendierten Edeltechniker
FAN.at Spiel der Runde
Neuer Klub Winterkönig: „Hätte ich nie erwartet“
Für guten Zweck
Unterhaus-Leader feierte große Schnauzer-Party

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf