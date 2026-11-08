Wasser für Siedlung fließt durch Feuerwehrschlauch

Hütte sitzt auf dem Trockenen

Die auf 800 Meter in Maria Neustift gelegene Glasner Hütte musste hingegen wegen Wasserknappheit am Donnerstag schließen. „Wir wollten bis Ende November offen halten, aber unsere Quelle schüttet nur mehr 25 Liter in der Stunde“, schildert Pächter Michael Schoder. Schon in den Vorjahren war der Betrieb der Hütte von der Quellleistung abhängig, schließen musste der Betrieb aber deswegen noch nie. Üblicherweise kam immer die vier- bis fünffache Wassermenge, auch über den Sommer. „Wir haben so lange wie möglich ohne Einschränkungen offen gelassen“, so Schoder.