Prominente wechselten für guten Zweck den Besitzer

In der LentiaCity wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt: Bei einer glanzvollen Charity-Gala wechselten Politiker und Prominente für den guten Zweck den Besitzer – zumindest symbolisch. Während 161.000 Euro die Spendenkassa zum Klingeln brachten, sorgte ein selbstspielender Flügel für ganz große Gefühle.
In der LentiaCity wurde wieder einmal der offizielle Menschenhandel zelebriert – natürlich ausschließlich für den guten Zweck! Bei einer Charity-Gala kamen neun außergewöhnliche Lots unter den Hammer. Die prominente Besetzung konnte sich sehen lassen: Von Landeshauptmann Thomas Stelzer angefangen über seinen Stellvertreter Manfred Haimbuchner bis hin zum Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer und DTM-Champion Thomas Preining wurde so mancher Promi zum begehrten Auktionsobjekt.
Wer mit „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska und Gala-Gastgeber Michael Stöttinger in die Wiener Staatsoper möchte, musste ebenso mitbieten wie jene, die sich eine Weinverkostung mit Altbürgermeister Klaus Luger sichern wollten.
Selbstspielender Flügel als heimlicher Star
Heimlicher Star des Abends war allerdings ein Instrument: der selbstspielende Steinway Spirio. Als „We are the Champions“ für Rennfahrer Preining und Hausherr Ernst Kirchmayr erklang, war Gänsehaut angesagt. Organisator Michael Stöttinger war vom Flügel derart begeistert, dass er ihn am liebsten gleich für die Klassikkonzerte in der PlusCity engagiert hätte. Für den blauen Landespolitiker Haimbuchner waren hingegen die schwarzen Tasten das Schönste am ganzen Instrument!
Auch abseits der Bühne herrschte Harmonie: Tina Egger von KeKelit und Andreas Kroiss von Einhell teilten sich kurzerhand Landeshauptmann Stelzer, der dafür einen Betriebsbesuch zusicherte. Sogar First Lady Bettina Stelzer durfte sich freuen: Bei der Tombola gewann sie ausgerechnet die rote Schinkenaufschneidemaschine von Stadtchef Prammer.
Kulinarisch verwöhnte das Hangar-7-Team von Martin Klein die Gäste mit einer exquisiten Genussreise. Steinbutt, Hummer-Tartelette, Jakobsmuschel oder etwa Wagyu-Filet ließen keine Wünsche offen.
Unter den weiteren, spendenfreudigen Gästen: Peter und Gabi Halatschek (Habau), Achim Harrer (Next Immobilien), Werner Kampichler (NexCo), Klaus Kumpfmüller (Hypo OÖ), Juliane und Stephan Schlager sowie Benni Wagner (Aerox). Sie alle sorgten dafür, dass das Ziel – die 100.000-Euro-Marke zu knacken – deutlich übertroffen wurde. 161.600 Euro gehen heuer an Spendenaktionen wie „Licht ins Dunkel“. Eine beeindruckende Bilanz, die an eine erfolgreiche Tradition anknüpft: In den vergangenen 15 Jahren wurden im PlusCity-Umfeld mehr als 1,7 Millionen Euro für soziale Projekte gesammelt.
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