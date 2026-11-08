Prominente wechselten für guten Zweck den Besitzer

Unter den weiteren, spendenfreudigen Gästen: Peter und Gabi Halatschek (Habau), Achim Harrer (Next Immobilien), Werner Kampichler (NexCo), Klaus Kumpfmüller (Hypo OÖ), Juliane und Stephan Schlager sowie Benni Wagner (Aerox). Sie alle sorgten dafür, dass das Ziel – die 100.000-Euro-Marke zu knacken – deutlich übertroffen wurde. 161.600 Euro gehen heuer an Spendenaktionen wie „Licht ins Dunkel“. Eine beeindruckende Bilanz, die an eine erfolgreiche Tradition anknüpft: In den vergangenen 15 Jahren wurden im PlusCity-Umfeld mehr als 1,7 Millionen Euro für soziale Projekte gesammelt.