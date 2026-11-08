FPÖ kritisiert Säumigkeit bei Lachgas-Verbot

Für Dim ist die Untätigkeit des roten Landesrates nicht länger hinnehmbar: „Während in Salzburg gehandelt wird, ist Winkler nach wie vor säumig. In der Zwischenzeit ist Lachgas als gefährliche Partydroge weiterhin für jeden Jugendlichen frei zugänglich – sogar in Automaten.“ Es sei fahrlässig und gefährlich, dass bunte Kartuschen, die offensichtlich auf den schnellen Rausch abzielen, neben Süßigkeiten zum Kauf angeboten werden.