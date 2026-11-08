Pferd scheute: Zwei Verletzte bei Leonhardiritt

Zahlreiche festlich geschmückte Pferde, Reiter und Kutschen trafen sich Sonntagvormittag in Schenkenfelden zum traditionellen Leonhardiritt. Als in der Nähe des Festzuges eine Jalousie heruntergelassen wurde, scheute ein Kutschpferd. Das Tier brach nach vorne aus, die Kutsche fuhr daraufhin auf eine Gehsteigkante auf und stürzte in weiterer Folge um.