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Neues Rathaus Linz

Die besten Fotos der Welt als Ausstellung und Show

Oberösterreich
08.11.2026 16:00
Gunarto Song, Indonesia – „Let’s dance“
Gunarto Song, Indonesia – „Let’s dance“(Bild: Gunarto Song)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Einmal um die Welt in 400 Bildern: Die Ausstellung „Die besten Fotos der Welt“ gastiert im Neuen Rathaus in Linz und präsentiert preisgekrönte Meisterwerke. Dazu erwarten die Besucher beeindruckende Überblendshows und Reisevorträge – und man kann Fotos sogar kaufen.

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Unvergessliche Augenblicke und eine Reise rund um den Globus mit 400 preisgekrönten Fotografien: Die Ausstellung „Die besten Fotos der Welt“ bringt die beeindruckendsten Bildmomente unserer Zeit nach Linz.

Egal, ob Landschaften oder Begegnungen mit Menschen und Tieren, die Bilder präsentieren stets außergewöhnliche Motive, eindrucksvolle Stimmungen und technische Höchstleistungen. Das ist nicht nur für Profi- und Hobbyfotografen interessant, sondern auch für alle Reisehungrigen.

Die Schau, die aus dem Fotowettbewerb Trierenberg Super Circuit hervorgeht, setzt bewusst auf echte, von Menschen geschaffene Fotokunst, KI-Bilder kommen nicht vor.

Tickethotline für Überblendshows
Neben der Ausstellung (Eintritt 9 €) gibt es traditionelle, abendfüllende, vertonte Überblendshows zu mehreren Themen. Am 12., 13. und 19. November wird die Show „Die besten Fotos der Welt“ präsentiert.

Arnaldo Paulo Che, Hong Kong – „First Lights“
Arnaldo Paulo Che, Hong Kong – „First Lights“(Bild: Arnaldo Paulo Che)
Toni Tropper, Austria – „Seilziehen der Senioren“
Toni Tropper, Austria – „Seilziehen der Senioren“(Bild: Toni Tropper)
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Abverkauf der Bilder
Am 17. November startet die Überblendshow „Bunt – Fotokunst im Rausch der Farben“ mit anschließender Führung durch die Ausstellung, am 18. November wird der Reisevortrag „Fernreise – Dorthin, wo alles anders ist“ gleichfalls mit anschließender Führung durch die Ausstellung gezeigt (Beginn jeweils 19 Uhr).

Alle Shows (Eintritt: 20 €) finden vor Ort im Festsaal des Neuen Rathauses der Stadt Linz statt. Man braucht Reservierungen für die Überblendshows, am besten nützt man die Tickethotline 0664 3304633.

Übrigens: Da es sich um die letzte Ausstellung der weltbesten Fotos handelt, werden Bilder (um 30 € pro Stück) abverkauft.

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