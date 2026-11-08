Die besten Fotos der Welt als Ausstellung und Show

Einmal um die Welt in 400 Bildern: Die Ausstellung „Die besten Fotos der Welt“ gastiert im Neuen Rathaus in Linz und präsentiert preisgekrönte Meisterwerke. Dazu erwarten die Besucher beeindruckende Überblendshows und Reisevorträge – und man kann Fotos sogar kaufen.