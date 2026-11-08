Bergsteiger stürzte 20 Meter über felsiges Gelände

Am Sonntag stürzte ein Bergsteiger am Leonsberg in Bad Ischl über felsdurchsetztes Gelände ab und blieb verletzt liegen. Bergretter mussten ein Seilgeländer errichten, um sicher zum Patienten zu gelangen.
Am Sonntag wurden die Bergretter aus Bad Ischl zum rund 1700 Meter hohen Leonsberg gerufen. Auf etwa 300 Höhenmetern war ein Bergsteiger ausgerutscht und in weiterer Folge rund 20 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.
Verletzter mit Hubschrauber geborgen
Um sicher zum Patienten zu gelangen, mussten die Ersthelfer ein Seilgeländer errichten. Nach der Erstversorgung am Berg wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
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