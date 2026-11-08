Papst Leo XIV.: Kinder in Uruguay leben in Angst

„Kinder sollten nicht hungrig zu Bette gehen müssen“

„In einem Land, das so reich an Ressourcen ist wie dieses, sollten Kinder niemals hungrig zu Bett gehen müssen“, sagte Leo. „Noch viel weniger sollten sie Gewalt erfahren, die sie das Leben kosten kann.“ Unter starkem Polizeischutz segnete der Papst zwölf von der Kirche finanzierte Häuser für Menschen mit geringem Einkommen. „Hier mit euch zu sein, gibt mir das Gefühl, zuhause zu sein, und erinnert mich an die Besuche verschiedener Gemeinden während meiner Zeit als Missionar“, sagte Leo weiter, der vor seinem Pontifikat lange in Peru gewirkt hatte.