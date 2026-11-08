Mitten im Satz! DFB-Stürmer flüchtet aus Interview

„Ein bisschen Respekt“

„Ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren. Das ist gerade nicht in meinem Kopf“, antwortete der Bremen-Stürmer sichtlich genervt auf die Frage nach seinem Nationalteam-Comeback. Doch der Reporter ließ nicht locker und hakte erneut nach – woraufhin Füllkrug ihn zurechtwies: „Das interessiert mich gerade auch nicht“, stellte der Stürmer klar. „Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 1:0 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da denke ich nicht dran, was nächste Woche ist, das interessiert mich gerade nicht.“