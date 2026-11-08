Mitten im Satz! DFB-Stürmer flüchtet aus Interview

Eiskalter Abgang! Niclas Füllkrug ließ den ZDF-Reporter sprachlos zurück, als er das TV-Interview mitten im Satz fluchtartig verließ. Die Fragen zu Jürgen Klopp und dem deutschen Nationalteam schmeckten dem DFB-Stürmer nach der 0:1-Pleite gegen Stuttgart offenbar nicht.
Niclas Füllkrug blieb bei der 0:1-Pleite erstmals seit sieben Bundesliga-Spielen ohne Treffer. Erst vergangene Woche war der Stürmer für seine starken Leistungen von DFB-Trainer Jürgen Klopp mit einer Nominierung ins Nationalteam belohnt worden. Darüber wollte Füllkrug nach der Niederlage im TV-Interview mit dem ZDF allerdings nicht sprechen.
„Ein bisschen Respekt“
„Ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren. Das ist gerade nicht in meinem Kopf“, antwortete der Bremen-Stürmer sichtlich genervt auf die Frage nach seinem Nationalteam-Comeback. Doch der Reporter ließ nicht locker und hakte erneut nach – woraufhin Füllkrug ihn zurechtwies: „Das interessiert mich gerade auch nicht“, stellte der Stürmer klar. „Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 1:0 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da denke ich nicht dran, was nächste Woche ist, das interessiert mich gerade nicht.“
Füllkrug lässt Reporter stehen
Als der Reporter schließlich begann, eine Aussage von Klopp zu zitieren, warf Füllkrug endgültig das Handtuch. „Nee, danke, ciao“, würgte der Bremen-Stürmer ihn abrupt ab, verließ das Interview und ließ den ZDF-Reporter eiskalt stehen. Dafür bekam er auch in den sozialen Medien viel Zuspruch. „Absolut richtige Reaktion von Füllkrug“, schrieb ein User auf „X“. „Man merkt einfach die Prioritäten von ihm“, freute sich ein weiterer.
Zuletzt gehörte Niclas Füllkrug im September 2025 zum deutschen Aufgebot, damals noch unter Julian Nagelsmann. Nach zwei erfolglosen Stationen bei West Ham United und AC Milan ist der 33-Jährige zurück in der deutschen Bundesliga und hat zu seiner alten Form zurückgefunden. Dort führt er mit neun Treffern auch die Torschützenliste an.
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