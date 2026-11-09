Dragovic: „Das ist einer Austria nicht würdig!“

Uhlig haderte

Dazu stimmte in Hälfte eins auch die Abstimmung in der Defensive teilweise überhaupt nicht. Bei Boras konnte man sich bedanken, dass der WSG-Kapitän die Kugel aus zwei Metern über den Kasten von Sahin-Radlinger schoss (7.). Beim 0:1 (16.) schlief Lee, davor reichten zwei Pässe, um die Abwehr zu knacken, kassierte Austria den 23. (!) Gegentreffer. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Das war nicht das, was wir sehen wollten“, meinte Uhlig.