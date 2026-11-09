Dragovic: „Das ist einer Austria nicht würdig!“

Die Wiener Austria wartet nach dem 1:1 bei der WSG Tirol nun seit sechs Ligaspielen auf einen Sieg. Hinten wieder anfällig, in der Offensive war man kaum vorhanden. „Das ist einer Austria nicht würdig“, schimpfte Aleksandar Dragovic.
„Befreit euch von den Fesseln“, forderten die Austria-Fans am Tivoli. Wo die mitgereisten Anhänger aber wieder einmal von ihrer Mannschaft enttäuscht wurden. Denn auch bei der WSG Tirol gelang der langersehnte Befreiungsschlag nicht – 1:1.
Weshalb Violett weiter einfach nicht vom Fleck kommt, als Vorletzter nun schon seit sechs Ligaspielen sieglos ist und erstmals nur acht Punkte nach den ersten zwölf Partien holte. Auf die Top 6 fehlen acht Zähler, an die Meistergruppe darf am Verteilerkreis aber sowieso niemand mehr denken. „Wir müssen die Wahrheit akzeptieren und die ist, dass wir gegen den Abstieg spielen. Das ist nicht zufriedenstellend, einer Austria nicht würdig“, betonte Dragovic.
Der vor der Pause für den Ausgleich sorgte (43.), das erste Eckball- und Kopfballtor der Austria in der Saison erzielte. Das die Veilchen aber nicht beflügelte, bei Müllers Kopfball an die Latte hatten die Gäste Pech (59.). Ansonsten fand die Uhlig-Truppe in der Offensive jedoch schlichtweg nicht statt. Der Wert der erwartenden Tore von 0,06 nach 34 Minuten spricht Bände!
Uhlig haderte
Dazu stimmte in Hälfte eins auch die Abstimmung in der Defensive teilweise überhaupt nicht. Bei Boras konnte man sich bedanken, dass der WSG-Kapitän die Kugel aus zwei Metern über den Kasten von Sahin-Radlinger schoss (7.). Beim 0:1 (16.) schlief Lee, davor reichten zwei Pässe, um die Abwehr zu knacken, kassierte Austria den 23. (!) Gegentreffer. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Das war nicht das, was wir sehen wollten“, meinte Uhlig.
Dem in der Länderspielpause ganz bestimmt nicht langweilig werden wird. Die kommenden Aufgaben? Werden mit Sicherheit nicht leichter! Im Gegenteil, mit Salzburg, Sturm und LASK warten vor der Winterpause noch drei Top-4-Teams. Man kann das 1:1 aber auch positiv sehen – den Abstand auf Schlusslicht WAC baute die Austria nämlich auf zwei Punkte aus …
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