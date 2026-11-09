Carport in Flammen: Vier Wehren im Einsatz

Sirenenheulen in der Wörthersee-Region: Ein Carport ging in den frühen Montagmorgenstunden in Flammen auf. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.
Zu einem Brand wurden am Montag, kurz vor 4 Uhr früh, Einsatzkräfte gerufen. „In Schiefling waren eine Gartenhütte bzw. ein Carport in Flammen aufgegangen“, heißt es seitens der Landesalarm- und Warnzentrale.
Die FF Schiefling, Keutschach, Techelweg und Reifnitz kämpften gegen den Brand an. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnten die Mitglieder der Feuerwehren verhindern. Dennoch wurden die Hausfassade sowie ein Fahrzeug beschädigt.
Der Brand wurde von den Besitzern entdeckt. Die Ursache ist unklar. Verletzt wurde niemand.
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