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„Für meine Mama sind die Kämpfe kaum mitanzusehen“

Sport
06.11.2026 18:30
Sein Uppercut-Sieg ging in den sozialen Medien viral
Sein Uppercut-Sieg ging in den sozialen Medien viral(Bild: Zuffa Boxing)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Österreichs Box-Aushängeschild Umar Dzambekov steigt am Samstag in London wieder in den Ring. Mit seiner Bilanz von 14:0 prügelte er sich bereits in die Titelanwärter-Gespräche im Halbschwergewicht. Während der Vorbereitung besuchte die „Krone“ den Austro-Tschetschener in seinem Kindheitsklub „Wiener Linien“.

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„Born ready.“ Bereit geboren. Folgefrage gab’s seitens der „Krone“ per WhatsApp an Österreichs Box-Aushängeschild Umar Dzambekov kurz vor seinem vielleicht größten Kampf in der Londoner Copper Box Arena keine mehr. Der 28-jährige Austro-Tschetschene schlägt sich seit 2022 in den USA kontinuierlich den Weg an die Spitze frei, steigt am Samstag mit einer Bilanz von 14:0, davon 10 K. o., gegen den Briten Zach Parker (26:2) in den Ring. Während der Vorbereitung haben wir den „Austrian Assassin“ in seinem Kindheitsklub „Wiener Linien“ am Gürtel besucht.

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