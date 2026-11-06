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Salzburgs Tabakovic

„Aufstieg? Normal, dass wir jetzt Druck haben“

Red Bull Salzburg
06.11.2026 18:30
Red Bull Salzburg (im Vordergrund Damir Redzic) ist in der Europa League jetzt unter Zugzwang.
Red Bull Salzburg (im Vordergrund Damir Redzic) ist in der Europa League jetzt unter Zugzwang.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Vier Spiele, vier Punkte – so lautet die Ausbeute des FC Red Bull Salzburg zur Halbzeit der Ligaphase der Europa League. Der Klub steht im Kampf um die Play-offs jetzt unter Zugzwang. In den beiden kommenden Heimspielen braucht es dringend Siege. 

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Für Punkte in Europa braucht es mehr als eine ordentliche Halbzeit“ – da waren sich die Bullen nach dem 0:2 bei Anderlecht einig. Mit der zweiten Niederlage der laufenden Ligaphase der Europa League rutschten Tormann Christian Zawieschitzky und Co. in der Tabelle ab. Salzburg ist jetzt 26. und damit nicht einmal mehr in den Top-24, die für die Play-offs nötig sind. „Wir haben uns mehr erhofft. Die Realität sieht aber anders aus“, sagte der 19-jährige Zawieschitzky.

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