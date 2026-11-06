„Aufstieg? Normal, dass wir jetzt Druck haben“

Für Punkte in Europa braucht es mehr als eine ordentliche Halbzeit“ – da waren sich die Bullen nach dem 0:2 bei Anderlecht einig. Mit der zweiten Niederlage der laufenden Ligaphase der Europa League rutschten Tormann Christian Zawieschitzky und Co. in der Tabelle ab. Salzburg ist jetzt 26. und damit nicht einmal mehr in den Top-24, die für die Play-offs nötig sind. „Wir haben uns mehr erhofft. Die Realität sieht aber anders aus“, sagte der 19-jährige Zawieschitzky.