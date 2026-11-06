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Theater des Kindes

Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt

Oberösterreich
06.11.2026 15:00
Katharina Schraml als Feuer und Feuerwehrfrau, Henriette Heine als Wasser und Feuerwehrfrau
Katharina Schraml als Feuer und Feuerwehrfrau, Henriette Heine als Wasser und Feuerwehrfrau(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Linzer Theater des Kindes landet mit dem Stück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ einen Volltreffer. Zwei erstklassige Schauspielerinnen lassen das Publikum durch großartige Verwandlungskunst einen Tag voller heißer Einsätze miterleben. Was für ein Theatererlebnis für das junge Premierenpublikum! 

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Zunächst lodert das Feuer über die Bühne und prahlt mit seiner Kraft. Dann tritt das Wasser auf und stellt seine großen Fähigkeiten vor. Als das Telefon klingelt, werden aus Feuer und Wasser Feuerwehrfrauen.

Kaum wollen sie Kaffee trinken, folgt ein Einsatz nach dem anderen: ein brennender Ofen bei der Oma, eine umgestürzte Linde im Zoo und schließlich die Rettung eines Buben aus einem zugefrorenen See. Erst danach kehrt wieder Ruhe ein.

Das Theaterstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ von Hannes Hüttner und Elisabeth Nelhiebel erzählt spannend und humorvoll vom Alltag der Feuerwehr und begeistert von der ersten bis zur letzten Minute.

Die Feuerwehr rückt aus
Die Feuerwehr rückt aus(Bild: reinhard winkler)

Schauspielerisch erste Sahne!
Regisseur Markus Steinwender hat mit Katharina Schraml und Henriette Heine ein mitreißendes Duo auf der Bühne: Als Wasser und Feuer spielen sie ihre Gegensätze mit großer Lust aus, als Feuerwehrmannschaft halten sie fest zusammen. Zudem switchen sie zwischen mehreren Rollen klar und mühelos, brillantes, authentisches Schauspiel, pointensicher, liebevoll und echte Charakterfiguren!

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Das Publikum erlebt außerdem geniale Regieeinfälle, etwa wenn die Rutschstange genutzt wird oder die Schläuche plötzlich zu Elefantenrüsseln werden. Die Originalhelme der oberösterreichischen Feuerwehr erhalten im Einsatz sogar blinkende Rot- und Blaulichter.

Rundum ist dies ein gelungenes und sehenswertes Abenteuer im Theater des Kindes für Kinder ab fünf Jahren, das auch Erwachsene begeistert. Die Florianijüngerinnen überzeugen auf ganzer Linie.

Das junge Publikum und auch die erwachsenen Begleiter dankten mit Klatschen, Trampeln, Jubeln! 

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