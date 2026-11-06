Das Linzer Theater des Kindes landet mit dem Stück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ einen Volltreffer. Zwei erstklassige Schauspielerinnen lassen das Publikum durch großartige Verwandlungskunst einen Tag voller heißer Einsätze miterleben. Was für ein Theatererlebnis für das junge Premierenpublikum!
Zunächst lodert das Feuer über die Bühne und prahlt mit seiner Kraft. Dann tritt das Wasser auf und stellt seine großen Fähigkeiten vor. Als das Telefon klingelt, werden aus Feuer und Wasser Feuerwehrfrauen.
Kaum wollen sie Kaffee trinken, folgt ein Einsatz nach dem anderen: ein brennender Ofen bei der Oma, eine umgestürzte Linde im Zoo und schließlich die Rettung eines Buben aus einem zugefrorenen See. Erst danach kehrt wieder Ruhe ein.
Das Theaterstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ von Hannes Hüttner und Elisabeth Nelhiebel erzählt spannend und humorvoll vom Alltag der Feuerwehr und begeistert von der ersten bis zur letzten Minute.
Schauspielerisch erste Sahne!
Regisseur Markus Steinwender hat mit Katharina Schraml und Henriette Heine ein mitreißendes Duo auf der Bühne: Als Wasser und Feuer spielen sie ihre Gegensätze mit großer Lust aus, als Feuerwehrmannschaft halten sie fest zusammen. Zudem switchen sie zwischen mehreren Rollen klar und mühelos, brillantes, authentisches Schauspiel, pointensicher, liebevoll und echte Charakterfiguren!
Das Publikum erlebt außerdem geniale Regieeinfälle, etwa wenn die Rutschstange genutzt wird oder die Schläuche plötzlich zu Elefantenrüsseln werden. Die Originalhelme der oberösterreichischen Feuerwehr erhalten im Einsatz sogar blinkende Rot- und Blaulichter.
Rundum ist dies ein gelungenes und sehenswertes Abenteuer im Theater des Kindes für Kinder ab fünf Jahren, das auch Erwachsene begeistert. Die Florianijüngerinnen überzeugen auf ganzer Linie.
Das junge Publikum und auch die erwachsenen Begleiter dankten mit Klatschen, Trampeln, Jubeln!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.