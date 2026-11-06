Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt

Schauspielerisch erste Sahne!

Regisseur Markus Steinwender hat mit Katharina Schraml und Henriette Heine ein mitreißendes Duo auf der Bühne: Als Wasser und Feuer spielen sie ihre Gegensätze mit großer Lust aus, als Feuerwehrmannschaft halten sie fest zusammen. Zudem switchen sie zwischen mehreren Rollen klar und mühelos, brillantes, authentisches Schauspiel, pointensicher, liebevoll und echte Charakterfiguren!