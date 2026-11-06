Land OÖ macht für Tierrettungen kein Geld locker

„Uns sind vier Mitarbeiter aus seiner Abteilung gegenüber gesessen“, erklärt Icara-Chef Josef Georg Pold. Die Hoffnung, dass das Land ihren ehrenamtlichen Einsatz mit einer Förderung belohnt, erfüllte sich nicht. „Es heißt, dafür wäre kein Geld da.“ Stattdessen sollen die Landesbediensteten den beiden Tierrettungsvertretern einen Vorschlag unterbreitet haben, der in der Praxis für böses Blut sorgen würde. „Sie meinten, dass wir künftig, wenn Polizei oder Feuerwehr uns anfordern, diesen erklären sollen, dass wir ihnen unsere Einsätze in Rechnung stellen. Das hätte für uns aber unangenehme Folgen“, so Pold.