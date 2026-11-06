Drogenlenker fuhr E-Bikerin (86) über den Haufen

Sie war am Radweg unterwegs, doch das half einer 86-jährigen E-Bikerin nichts, als ein Drogenlenker in Marchtrenk (OÖ) links abbog und sie übersah. Die Seniorin kam verletzt ins Spital. Der Lenker hatte nicht einmal einen Führerschein.
Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte seinen Pkw am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Heimstättenstraße in Marchtrenk Richtung Osten. An der Kreuzung mit der L1227 wollte der Mann, der keine gültige Lenkberechtigung besitzt, links in Richtung eines Kreisverkehrs abbiegen. Dabei dürfte er am Radweg eine von links kommende 86-jährige E-Bike-Fahrerin aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.
Ins Klinikum Wels eingeliefert
Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert. Aufgrund von Merkmalen einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung wurde der 40-Jährige zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Dieser verweigerte allerdings die Vorführung zu einem Amtsarzt. Er wird mehrfach angezeigt
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.