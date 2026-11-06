Drogenlenker fuhr E-Bikerin (86) über den Haufen

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte seinen Pkw am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der Heimstättenstraße in Marchtrenk Richtung Osten. An der Kreuzung mit der L1227 wollte der Mann, der keine gültige Lenkberechtigung besitzt, links in Richtung eines Kreisverkehrs abbiegen. Dabei dürfte er am Radweg eine von links kommende 86-jährige E-Bike-Fahrerin aus dem Bezirk Wels-Land übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.