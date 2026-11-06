Neue Landesrätin macht Schluss mit Ämterhäufung

Frauscher übernimmt – aber nicht alles

Am kommenden Donnerstag endet Achleitners Ära, und die bisherige Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher übernimmt dessen politischen Agenden. Was die frei werdenden Sitze in den Aufsichtsräten anbelangt, geht die Innviertlerin aber einen anderen Weg. Wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag bekanntgab, wird Frauscher auf Aufsichtsratsmandate in den einzelnen Beteiligungsunternehmen verzichten und auch ihre bestehenden Mandate in der Energie AG sowie in der Gesundheitsholding und im Kepler Uniklinikum zurücklegen.