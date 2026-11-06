Welser Ex-Polizist erobert mit Leberkäse Schweden

Heimat der Großmutter

In der Heimat seiner Großmutter gelang dem einstigen Revierinspektor der große Wurf. Lehner eröffnete in Stockholm in der Nähe des Königspalastes das erste Leberkäse-Lokal des Landes. Der Andrang übertrifft alle Erwartungen. „Ich habe schon Anfragen, wann ich eine Filiale in Uppsala, Göteborg oder Kopenhagen aufsperre“, sagt der Jung-Unternehmer stolz. Sein Erfolgsrezept: Alle Produkte werden aus Österreich geliefert. Neben dem klassischen Leberkäse stehen Käseleberkäse, Chili-Leberkäse und eine vegane Variante auf der Speisekarte. Dazu tischt Lehner Original-Kaisersemmeln, steirischen Kren, Senf sowie Almdudler und Mannerschnitten im „Alpis“ auf.