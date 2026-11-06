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Welser Ex-Polizist erobert mit Leberkäse Schweden

Oberösterreich
06.11.2026 12:40
Gabriel Lehner vor dem „Alpis“ im Zentrum von Stockholm
Gabriel Lehner vor dem „Alpis“ im Zentrum von Stockholm(Bild: Krone KREATIV/Alpis)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Nach sieben Jahren als Revierinspektor zog der Welser Gabriel Lehner einen Schlussstrich und wanderte nach Schweden aus. In der Heimat seiner Großmutter eröffnete er im Stockholmer Zentrum ein Imbiss-Lokal mit Leberkäse aus Österreich. Der beliebte Snack von Herrn und Frau Österreicher schmeckt auch den Skandinaviern.

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Als Jugendlicher träumte der Welser Gabriel Lehner noch von einer Basketballkarriere. Der knapp zwei Meter große Hüne verteilte sogar Körbe für das Nachwuchsnationalteam, entschied sich dann aber doch für eine Laufbahn bei der Polizei. Kurz vor seinem 30. Geburtstag hängte er nach sieben Jahren die Polizeiuniform an den Haken und wanderte nach Schweden aus.

Heimat der Großmutter
In der Heimat seiner Großmutter gelang dem einstigen Revierinspektor der große Wurf. Lehner eröffnete in Stockholm in der Nähe des Königspalastes das erste Leberkäse-Lokal des Landes. Der Andrang übertrifft alle Erwartungen. „Ich habe schon Anfragen, wann ich eine Filiale in Uppsala, Göteborg oder Kopenhagen aufsperre“, sagt der Jung-Unternehmer stolz. Sein Erfolgsrezept: Alle Produkte werden aus Österreich geliefert. Neben dem klassischen Leberkäse stehen Käseleberkäse, Chili-Leberkäse und eine vegane Variante auf der Speisekarte. Dazu tischt Lehner Original-Kaisersemmeln, steirischen Kren, Senf sowie Almdudler und Mannerschnitten im „Alpis“ auf.

Im Namen des Lokals werden Österreich und Schweden miteinander verbunden. „Alpis steht für unsere Alpen, wobei das ,is’ als Verniedlichung genutzt wird“, erklärt Lehner, der das österreichische Traditionsgericht stets in Lederhosen serviert. „Auf der Polizeidienststelle war der Leberkäse unser beliebtester Snack oder oftmals auch das Mittagessen. In Schweden kennen ihn nur wenige Leute. Die meisten sind zunächst skeptisch, viele werden dann aber zu Stammkunden“, erzählt Lehner.

Die Leberkäsesemmel serviert Lehner stets in Lederhose.
Die Leberkäsesemmel serviert Lehner stets in Lederhose.(Bild: Lehner)

90-Jährige ist Stammkundin
Dazu zählt auch eine 90-Jährige, die ebenfalls aus Österreich stammt. „Sie ist leider schon sehr dement und hat wenig Appetit. Ihre Enkelin war bei mir und hat ihr eine Semmel mitgenommen. Sie hat mir erzählt, dass sich ihre Oma nun nur noch Leberkäse wünscht. Jedes Mal, wenn sie ihn ist, erzählt sie von ihrer Jugend“, freut sich Lehner. 

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