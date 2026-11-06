Juwelier-Einbruch geklärt: 18-Jähriger verdächtigt

Der brutale Einbruchsversuch auf ein Juweliergeschäft am Stadtplatz von Kirchdorf an der Krems in OÖ ist geklärt. Die Polizei konnte einen 18-jährigen Syrer als Tatverdächtigen ausforschen.
Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektionen Kirchdorf und Kremsmünster den 18-jährigen syrischen Staatsbürger aus Kremsmünster als Tatverdächtigen ausforschen. Dieser zeigte sich bei seiner Einvernahme zum Einbruchsversuch in das Juweliergeschäft geständig. Dabei entstand ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Der 18-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Steyr zur Anzeige gebracht.
Das war passiert
Ein damals Unbekannter hatte am 26. Oktober 2026 gegen 3 Uhr früh versucht, in das Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems einzubrechen. Vermutlich mit einem Nothammer schlug er mehrmals gegen die Schaufensterscheibe. Diese wurde dadurch schwer beschädigt.
Die innere Panzerverglasung konnte der Unbekannte jedoch nicht überwinden. So blieb es beim Versuch und er flüchtete ohne Beute mit einem schwarzen E-Scooter.
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