Juwelier-Einbruch geklärt: 18-Jähriger verdächtigt

Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektionen Kirchdorf und Kremsmünster den 18-jährigen syrischen Staatsbürger aus Kremsmünster als Tatverdächtigen ausforschen. Dieser zeigte sich bei seiner Einvernahme zum Einbruchsversuch in das Juweliergeschäft geständig. Dabei entstand ein Schaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Der 18-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Steyr zur Anzeige gebracht.