Zustand von Altbischof Schwarz verschlechtert

„Wir möchten Sie und euch darüber informieren, dass sich der Gesundheitszustand von Altbischof Ludwig Schwarz in den vergangenen Wochen und Tagen deutlich verschlechtert hat und er sich nun im Krankenhaus auf das Sterben vorbereitet“, vermeldete die Diözese Linz Freitagmittag. Es werden alle, die Bischof Ludwig kennen und schätzen, aufgerufen für ihn zu beten: „Wir laden Sie und euch ein, für Bischof Ludwig um Kraft, Trost und innere Ruhe zu beten und sein Leben vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen.“