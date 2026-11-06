29-Jähriger raubte Teenager Handy und Bankkarte

Am Donnerstag kurz nach Mittag wartete der junge Innviertler (16) am Bahnhof von Taufkirchen an der Pram auf seinen Zug. Dabei wurde ihm von einem vorerst unbekannten Täter das Handy aus der Hand gerissen. Der Unbekannte gab Fersengeld, konnte jedoch nach einer kurzen Fahndung festgenommen werden.