29-Jähriger raubte Teenager Handy und Bankkarte

Als ein 16-Jähriger aus Braunau am Bahnhof Taufkirchen/Pram auf den Zug wartete, wurde er Opfer eines Raubes. Ein 29-Jähriger entriss dem Burschen Handy und Bankomatkarte, konnte vorerst unerkannt flüchten.
Am Donnerstag kurz nach Mittag wartete der junge Innviertler (16) am Bahnhof von Taufkirchen an der Pram auf seinen Zug. Dabei wurde ihm von einem vorerst unbekannten Täter das Handy aus der Hand gerissen. Der Unbekannte gab Fersengeld, konnte jedoch nach einer kurzen Fahndung festgenommen werden.
Täter geschnappt
Bei der anschließenden Gegenüberstellung identifizierte der 16-Jährige einen Rumänen (29) eindeutig als Täter. Polizisten fanden bei ihm auch das gestohlene Handy und die Bankomatkarte des Teenagers. Der 29-Jährige zeigte sich nur teilweise geständig, er wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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