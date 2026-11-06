Sprengung ging schief: Fels stürzte auf Haus

Mitbesitzerin erzählt

Marianne Lebschy ist eine der drei Besitzerinnen des betroffenen Hauses: „Seit dem Unglück im Februar 2023 kämpfen wir darum, dass unser Haus entweder saniert oder von der Stadt Steyr abgelöst wird.“ Das Gebäude war vor dem Felssturz vermietet. „Ich habe in den letzten Jahren nicht nur einen Mietentgang, sondern muss parallel auch noch die Betriebskosten weiter zahlen“, schildert Lebschy.