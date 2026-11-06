Fraham hat endlich wieder einen Bankomaten

Mit der Insolvenz des einzigen Nahversorgers verschwand in Fraham vor sechs Jahren auch der einzige Bankomat. Nun kann in der 2600-Einwohner-Gemeinde wieder Bargeld abgehoben werden. Die Nationalbank (OeNB) schließt mit einem Geldausgabeautomaten die Versorgungslücke. „Es freut mich besonders, dass ich in meiner Heimat den 76. Bankomat eröffnen darf. Er macht der Bevölkerung das Leben ein Stück leichter. Bargeld muss für alle leicht erreichbar sein“, meinte OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger, eine gebürtige Linzerin.